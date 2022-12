L’Immobilière Hendrix devient une agence de services - Ne dites plus agence immobilière mais ‘’Agence de Services Immobiliers’’

Alors que le monde immobilier est en pleine évolution et que le marché s’est complexifié (législation, fiscalité, normes PEB, augmentation des coûts de construction,...), l’Immobilière Hendrix, spécialiste du Brabant wallon depuis 50 ans, a décidé de se remettre en question.

« Tout est parti d’une réflexion en interne. Nous avons vite fait le constat qu'un agent immobilier ne doit pas se limiter au courtage. Il doit pouvoir accompagner ses clients dans toutes leurs démarches immobilières et répondre à toutes les questions qu’ils se posent et les problématiques auxquelles ils vont faire face tout au long de leur vie », explique Christophe Hendrix, administrateur délégué.

C’est dans cet esprit que l’Immobilière Hendrix s’est construit une nouvelle identité. Avec une nouvelle image, un nouveau site internet et un nouveau slogan « Pour Vous, Avec Vous ». « ‘Pour vous’, car nous œuvrons pour nos clients, nous sommes à leur service ; ‘ avec vousvous’ car nous souhaitons travailler en partenariat avec les clients, en misant sur la transparence et le feed-back régulier », précise Christophe Hendrix.

Outre le département Résidentiel, l’Immobilière Hendrix a développé il y a un peu plus de dix ans un département Entreprise (vente et location d’espaces de bureaux, entrepôts, ateliers,…) et un service aux Promoteurs : conseils sur les possibilités de projets à développer sur un terrain, commercialisation, revente de tout un projet,.... « Les promoteurs, propriétaires de terrains à développer comme les investisseurs voulant revendre un projet, sont aussi des acteurs auxquels nous pouvons proposer des solutions personnalisées. »

Une offre de 8 services

Au sein de son département « Résidentiel », l’agence offre désormais 8 services :

- La valorisation patrimoniale permet, même sans avoir l’intention de vendre, d’obtenir le rendement de son patrimoine, la valeur totale des biens qu’un propriétaire possède afin de l’aider à prendre des décisions en terme de succession, ou de connaître la position d’un bien sur le marché locatif eu égard à la fiscalité ou le PEB. L’Immobilière Hendrix réalise une approche personnalisée de la valorisation du patrimoine et de son optimisation pour accompagner ses clients dans leurs futurs projets.

- La simulation d'investissement : en encodant trois variables (prix du bien, fonds propres et type d’emprunt), un outil développé en interne permet d’obtenir la valeur du bien « tous frais compris », le montant du loyer estimé sur base de la valeur du bien, le calcul du montant du financement à rembourser suivant différentes formules, le rendement de l’investissement en rapport avec les fonds propres, les liquidités que le client peut obtenir durant son investissement et la plus-value au bout de 15 ans lors de la revente du bien. Plusieurs simulations différentes peuvent être réalisées. L’objectif est de déterminer un choix de biens qui va correspondre au montage financier et d’accélérer la mise en place d’un investissement rentable.

- L’estimation gratuite s’adresse à tous ceux qui envisagent de mettre leur bien en vente, souhaitent connaître leur budget pour une future acquisition, doivent obtenir une estimation dans le cadre d’une succession ou d’une donation, désirent une valorisation de leur patrimoine ou ont besoin obtenir une réévaluation de leur bien ou de leur société

- La gestion locative : ce département prend en charge l’ensemble des tâches liées à la location des biens (mise en location, suivi financier, suivi technique) afin de garantir aux clients un investissement en toute tranquillité.

- Grâce au service VIP, le client est prévenu en priorité par téléphone lorsque un nouveau bien correspondant à ses critères entre en portefeuille. Il peut aussi effectuer une visite en avant-première et est accompagné par un agent dédié afin de lui garantir un suivi personnalisé.

- La mise en vente. Estimation, diffusion, visites, négociations,... L’agence offre un service de A à Z, du premier contact à la signature de l'acte de vente.

- La mise en location. L’Immobilière Hendrix propose un service complet pour la mise en location de biens, de la réalisation d’une visite virtuelle à l’enregistrement du bail en passant par la sélection efficace des candidats et les visites physiques.

- Le Homestaging. Pour ceux qui désirent maximiser le prix de vente de leur bien et augmenter le nombre de visites, Hendrix présente quatre formules de mise en valeur du bien : conseils oraux d’aménagement, rapport écrit de la visite d’un spécialiste, mise en scène pour un reportage photos ou encore mise en scène permanente.

Une relation dans le temps

« Il est important de renforcer la relation avec le client dans le temps », note Christophe Hendrix. « Nous souhaitons devenir l’argent de référence, auquel on fait appel pour tout type de service immobilier. Nous avons eu, par exemple, un client qui possède quatre biens qui s’est présenté à l’agence car il souhaitait une estimation de la valeur de ses biens. Il a été séduit par notre outil de valorisation patrimoniale. Aujourd’hui, le marché immobilier est très volatil. Il le restera dans le futur, à cause de la hausse des taux, de l’incertitude économique, de l’augmentation des coûts de l’énergie ou encore de la baisse du pouvoir d’achat. D’habitude on dit qu’une estimation immobilière est valable un an. Désormais, six mois c’est un maximum. »

Immobilier d’entreprise

Nous sommes devenus un acteur incontournable pour tous les PME du Brabant wallon qui cherchent à vendre, à acheter ou à louer un espace entre 100 et 10.000 m2. Nous avons aussi construit des relations long terme tant avec des investisseurs qu’à avec des promoteurs. Notre valeur ajoutée est la qualité de nos services et notre réactivité.