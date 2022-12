Vous avez payé pour des données mobiles ? Vous ne les perdez pas !

Transfert automatique au mois suivant

C'est un vieux problème : vous avez un abonnement GSM avec une certaine quantité de données mobiles. Mais après un mois, vous n'en avez utilisé que la moitié. Disparaissent-elles ? Habituellement oui, sauf avec BASE. Chez BASE, avec le Data Jump, vos données non utilisées sont automatiquement reportées au mois suivant. En ces temps difficiles, où chaque euro compte, ceci est réellement un bel avantage.

Chez BASE, vous pouvez choisir parmi plusieurs abonnements. Chacun est proposé avec un forfait de données mobiles adapté. Vous utilisez votre pack de données mobiles pour la musique, le chat, la vidéo, les jeux et bien plus encore. Et en fonction de la formule choisie, vous bénéficiez de 5 à 70 GB par mois. C’est donc vous qui déterminez ce qui vous convient, et ajustez votre consommation à vos besoins. Cela est déjà bien pratique, mais il arrive souvent que vous utilisiez plus ou moins de données d’un mois à l’autre.

©BASE

Peut-être avez-vous eu un mois de novembre très chargé et n'avez-vous pas eu l’occasion de passer beaucoup de temps sur votre smartphone. Résultat : il vous reste beaucoup de données mobiles inutilisées. En décembre, vous faites beaucoup d'appels vidéo avec vos amis et votre famille, vous profitez de quelques jours de congé, vadrouillez beaucoup, et êtes justement très occupé sur votre téléphone. Aïe aïe aïe ! Vous avez absolument besoin de données mobiles supplémentaires ! Chez BASE, ce n'est pas un problème, car chaque abonnement vous permet de bénéficier de Data Jump. Vos données non utilisées sont automatiquement transférées au mois suivant. Par exemple : vous avez un abonnement de 10 GB et n'avez utilisé que 6 GB en novembre ? Pas de problème, vous bénéficiez automatiquement de 14 GB en décembre pour envoyer vos vœux de fin d'année. C’est aussi simple que ça ! Le mois suivant, vous disposerez des données déjà payées. C’est la norme standard.

Il n'y a pas le moindre souci. Data Jump est fourni avec chaque abonnement BASE et fonctionne automatiquement. Vous ne devez pas réclamer vos données mobiles inutilisées, ou entreprendre une action. Votre surplus de données est déplacé automatiquement. Et il en sera ainsi chaque mois, à chaque fois qu’il vous en restera. Grâce à cela, vous pourrez bénéficier jusqu'au double de votre limite. Fini donc, le gaspillage de données mobiles ! De plus, chaque abonnement est illimité pour les appels et les SMS vers tous les réseaux en Belgique.

Vous souhaitez également bénéficier du meilleur plan pour vos données mobiles ? Pour en savoir plus sur Data Jump et les autres avantages de BASE, rendez-vous ici.