La transformation digitale est une réelle opportunité pour la relance économique des entreprises en Wallonie. De cette manière, la stratégie numérique Digital Wallonia s’inscrit depuis de nombreuses années dans cette volonté ambitieuse de soutenir les entreprises wallonnes désireuses de passé le cap de la digitalisation et ainsi favoriser leur compétitivité. Et les entreprises d’économie sociale ne sont pas laissées-pour-compte, que du contraire !

Le programme DigitalEES, soutenu par le Gouvernement wallon, a été créé spécifiquement pour soutenir les entreprises wallonnes d’économie sociale qui souhaitent mettre le digital au service de leur finalité sociale, quel que soit leur niveau de maturité numérique. Une nouvelle opportunité à saisir par ces entreprises de s’améliorer, voire de se réinventer.

L’économie sociale en Wallonie

Aujourd’hui, l’économie sociale regroupe près 6.600 entreprises désireuses de concilier activités économiques & équité sociale, dont leur finalité est tournée vers le service à la collectivité et non au profit. Elles produisent des biens et des services dans des domaines d’activités très variés : commerce, santé, construction, action sociale, éducation et formation, petite enfance, culture, aide à la jeunesse… Elles ont la particularité d’être pourvoyeuses d’emplois notamment par la mise en place de plans d’insertion socioprofessionnelle à destination d’un public fragilisé ou éloigné de l’emploi ou encore par l’intégration de personne souffrant d’un handicap. Aujourd’hui, elle représente plus de 155.000 emplois en Wallonie.

Baromètre de maturité numérique

Pour la toute première fois, les entreprises d’économie sociale ont été intégrés dans l’analyse de maturité numérique des entreprise wallonnes. Ce baromètre permet de comparer la maturité numérique des entreprises d’économie sociale entre les différents secteurs d’activités mais également avec les autres formes d’économie en Wallonie.

Quels sont les objectifs ?

Pour accompagner les entreprises d’économie sociale dans leur transformation intelligente, le programme DigitalEES by DW vise 6 grands objectifs :

Sensibiliser les entreprises d’économie sociale (EES) aux opportunités du numérique;

Mettre à disposition un outil d’auto-diagnostique de maturité digitale en ligne;

Accompagner une quinzaine d’entreprises pilotes dans l’élaboration d’un plan de transformation numérique;

Développer une méthodologie d’accompagnement à la transformation numérique;

Soutenir financièrement les entreprises à finalité sociale dans leur transformation numérique via des "bourses de digitalisation";

Partager les expériences de la digitalisation, et créer un réseau wallon sur le sujet.

Un accompagnement novateur qui concilie défis humains et digitaux

Actuellement, une quinzaine d’entreprises se sont lancées dans un accompagnement sur-mesure pour réaliser leur plan d’actions axé sur la transformation numérique, et ainsi participer comme pilote à coconstruire, avec des experts « change management et IT », une méthodologie d’accompagnement novatrice et source d’inspiration pour l’ensemble des entreprises wallonnes.

Débuté en mars 2022, cet accompagnement donne lieu, à intervalles réguliers, à des entretiens individuels et collectifs avec les entreprises accompagnées dans le but de comprendre le contexte organisationnel dans lequel la transformation numérique s’opère mais également de connaitre les perceptions du digital dans l’entreprise, d’approfondir les objectifs du projet de digitalisation ou encore d’identifier les acteurs concernés par la transformation numérique.

Les entreprises accompagnées

ENTRA GROUP, OXFAM, SAW-B, L’Essor, Brillo, Cap Mobilité, ASDE, Les Dauphins, Moulin de la Hunelle, La FUNOC, CIAF, Bien chez Toit, ARC Services

Afin d’essaimer les bonnes pratiques et de diffuser les enseignements transférables, cinq livrables seront mis à disposition de l’ensemble des entreprises d’économie sociale (EES) dans les prochains mois :

Un guide de digitalisation pour les préparer à un processus de digitalisation avec les étapes clés de la digitalisation, les bonnes pratiques, les écueils à éviter, les conditions de réussites, les leviers et les freins et l’élaboration d’un plan d’action ;

Un outil en ligne d’auto-évaluation de la maturité digitale;

Des contenus de formation sur la transition digitale des entreprises sociales (condition de réussite, point d’attention, partage d’expériences, mentorat, etc.) à destination des fédérations sectorielles et des directions;

Un guide en ligne des ressources pour financer le processus de digitalisation;

Un rapport d’évaluation du projet pilote présentant la démarche globale, les résultats obtenus et le témoignage des EES digitalisées.

Les bourses de digitalisation

Soutenue par la Ministre wallonne de l’économie sociale, l’une des actions du programme consiste aussi à lancer un appel aux bourses de digitalisation de manière à soutenir des solutions numériques liées à l’infrastructure IT et à la cybersécurité, à la digitalisation de l’organisation du travail, à la numérisation de flux d’information ou encore à la digitalisation de nouveaux services à l’usager. Autant d’opportunité pour les entreprises d’économie sociale de se lancer dans un projet de transformation numérique. Le présent appel est assorti d’une enveloppe fermée de 400.000 euros permettant d’octroyer des bourses à hauteur de maximum 20.000 euros.

Un programme DigitalEES coordonné par Agence du Numérique en étroite collaboration avec ConcertES , UNIPSO et soutenu par la Ministre wallonne de l’économie sociale.

Plus d’info sur le programme DigitalEES ? Surfez sur DigitalEES - Transformation numérique des entreprises d’économie sociale

Cyberwal By Digital Wallonia

L’explosion de la sphère numérique a créé un climat propice à celle de la cybercriminalité. Aucun secteur n’est épargné. Fort de ce constat, le gouvernement wallon a mis en place, dans le cadre du plan de relance pour la Wallonie (PRW), un programme régional pour la cybersécurité.

Préserver la souveraineté numérique du territoire en aidant à sécuriser les acteurs du secteur socio-économique, en particulier les entreprises, le secteur public, les hôpitaux, les villes et communes, mais aussi et avant tout les citoyens;

Développer un tissu économique viable en stimulant les activités de recherche et d’innovation, en particulier en encourageant la création de spin off et la diffusion au-delà du monde académique;

Proposer des cursus de formation répondant aux besoins des entreprises et attirer des talents venus de tous les horizons (reconversion, formations courtes, parcours universitaires);

Développer des outils et services stratégiques à destination de tous les organismes concernés.

Afin de mettre en œuvre ces objectifs, des actions complémentaires sont menées : Sensibilisation & Accompagnement (usages), Formation (compétences) Recherche (Innovation) et Internationalisation (rayonnement). Les grandes lignes d’action par pilier sont :

Save the date : Du 12 au 16 décembre, CyberWal organise sa première école fédérale dont l’invitée d’honneur est l’université du Luxembourg. Plus de 70 étudiants y participent. Le programme, piloté par le Pr. Legay et Jeremy Grandclaudon, s'articule autour de ces quatre piliers interconnectés. Il propose des actions de sensibilisations ainsi que des évènements destinés à permettre au public cible de devenir acteur dans son parcours en cybersécurité. Ainsi, pour les entreprises, « les chèques entreprises » pour cybersécurité restent une valeur sûre afin se lancer dans un audit Cyber et planifier des mesures de protections adaptées en s’appuyant sur les prestataires de Keep It Secure. Il existe, par ailleurs, le « chèque relance par le numérique », qui permet d’aller plus loin dans l’implémentation des solutions déterminées dans l’audit préalable.

A noter : La compétence de la région s’arrête à la prévention et la sensibilisation. La cybercriminalité relève des acteurs fédéraux comme le CCB le CCERT. Les services de polices coordonnent l’ensemble des actions. CyberWal collabore avec ces acteurs, et en particulier avec la nouvelle composante cyber de l’armée belge.

DigitalWallonia4.ai : le programme de la Wallonie pour l’intelligence artificielle

La digitalisation est l’un des enjeux majeurs pour le redéploiement économique de la Wallonie. La data science et l’intelligence artificielle (IA) en particulier ne sont pas exclusivement réservées aux grandes entreprises. Quel que soit le secteur d’activité et quelle que soit la taille de l’entreprise, il est aujourd’hui opportun de se lancer.

Pour répondre concrètement à ces défis, DigitalWallonia4.ai offre des dispositifs de financement et d’accompagnement pour aider les entreprises à intégrer des technologies IA avec l’aide d’experts qualifiés dans le domaine. Depuis le lancement du programme en 2019, plus de 170 projets IA ont déjà été financés, ce qui représente 130 entreprises accompagnées, dont 80% d’entre elles sont des PME. Un consortium rassemblant les universités et centres de recherche actifs dans l’IA s’est également formé sous l’intitulé TRAIL (TRusted AI Labs). Il met à disposition des acteurs du tissu socio-économique l’expertise en R&D et les briques technologiques IA développées par les cinq universités francophones et quatre centres de recherche agréés actifs en IA.

Vous souhaitez vous lancer ?

Le dispositif Start IA aide les entreprises à exploiter les données grâce à l’intelligence artificielle et le support d’experts qualifiés, dans le but d’assurer la réussite de futurs projets digitaux innovants. Facile d’accès, il s'adresse aux sociétés souhaitant exploiter leurs données au travers de technologies IA. Notamment dans le but :

d'augmenter votre productivité ;

d'optimiser l’utilisation de vos actifs ou la gestion de vos stocks;

de détecter des anomalies ou faire de la maintenance prédictive;

d'améliorer l’expérience client au travers de l’hyper personnalisation;

de mieux guider vos opérateurs et améliorer leur bien-être au travail;

de garantir plus de sécurité sur le lieu de travail;

de réduire votre consommation énergétique et votre empreinte carbone.

Les démarches administratives sont minimisées. Start IA est accessible sur inscription en ligne. Tremplin IA permet ensuite de développer votre projet et de tester sa faisabilité. Découvrez les opportunités que l’IA peut offrir à votre entreprise et testez votre projet IA grâce à DigitalWallonia4.ai