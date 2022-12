Investir lorsque l’on est jeune permet de profiter d’une durée de placement longue et d’une rentabilité élevée. Le fait d’investir votre argent tôt vous permet d’anticiper et de vous préparer au mieux pour certains moments clés de votre vie ( achat d’une maison, achat d’une voiture, prêt bancaire …). Cela peut également vous permettre d’assurer vos arrières si la conjoncture économique ou bien votre situation financière se dégrade.

Comment minimiser le risque ?

Si on saute le pas en décidant d’investir son argent en étant jeune, il convient d’être prudent et de veiller à minimiser ses risques. Voici quelques conseils clefs :

● Ayez une vision long-terme : Un investissement n’est rentable que sur le long terme. Ce n’est pas le meilleur moyen pour gagner de l’argent dans un laps de temps réduit. Anticipez la durée de votre investissement et la rentabilité de ce dernier.

● Construisez-vous une culture financière : Un investissement n’est pas une chose à prendre à la légère. Il convient de mener des recherches et de vous renseigner au mieux. Vous pouvez utiliser des ressources en ligne ou des livres spécialisés sur le sujet. Vous pouvez aussi entrer en contact avec des acteurs clés de l’investissement financier : courtier en assurances, banquiers, fonds d’investissement…

● N’oubliez pas de vous construire une épargne de précaution : afin de réduire le risque de votre investissement, il est préférable de disposer d’une épargne dite de “précaution”. C’est une réserve d’argent constituée pour faire face aux imprévus. Cette épargne de précaution vous permet de ne pas toucher à vos autres investissements, pour les laisser évoluer. Il est recommandé d’épargner en priorité sur un livret l’équivalent de 2 à 3 mois de salaire pour pouvoir en disposer facilement en cas d’urgence et sans contraintes.

Deux bons moyens d’investir avec un risque minime quand on est jeune

1/ L’épargne-pension

Lorsque l’on est jeune, souscrire à une épargne pension présente un certain nombre d’avantages et il est difficilement possible de regretter cet investissement.

“ Plus tôt on souscrit , plus longtemps on peut bénéficier des avantages liés, et plus le montant économisé et les intérêts perçus seront élevés. Nous vous conseillons donc de démarrer votre contrat épargne pension dès que vos revenus vous le permettent. “ souligne Hugues Bocquet, expert en épargne pension chez Yago, courtier digital en assurance.

L’épargne pension permet d’épargner pour sa retraite, de bénéficier d’un avantage fiscal allant jusqu’à 30% du montant versé annuellement, et de voir un rendement sur l’argent mis de côté.

Vous avez le choix du montant que vous voulez mettre de côté.

Une épargne-pension vous autorise à mettre jusqu’à 1 270 euros de côté par an.

Une épargne long terme vous permet de dépasser ce plafond, avec des avantages fiscaux différents.

Ces deux produits représentent l'un des meilleurs moyens d'éviter que votre argent ne dorme sur votre compte en banque sans porter de fruits.

Notez que le montant investi dans votre épargne pension est modulable. Ainsi, il est tout à fait possible de diminuer ou d’augmenter votre cotisation annuelle d’une année à une autre.

2/ L’immobilier

L’immobilier est une bonne solution pour investir avec un risque moindre.

Les taux d’intérêt pour un emprunt immobilier sont généralement attractifs pour les jeunes et leur permettent d’investir dans un bien à moindre coût. Ça permet d’investir même avec un faible apport. De plus, un bien immobilier bien entretenu prend généralement de la valeur au fil des années. Vous pourrez donc obtenir une forte plus-value lorsque vous déciderez de le revendre.

Si vous ne souhaitez pas revendre votre bien, vous pouvez décider de le louer. Vous vous offrez ainsi la possibilité d’obtenir rapidement un retour sur investissement. En effet, les mensualités de votre crédit seront alors remboursées par les loyers que vous percevrez. Sans compter que la mise en location d’un bien offre un complément de revenu non négligeable.

Si vous souhaitez investir sans prendre de risque tout en étant jeune, il faut donc que vous vous renseigniez, que vous fassiez preuve d’anticipation et que vous fassiez les bons choix. Effectuez une simulation d’épargne pension, le courtier en assurance Yago compare pour vous les offres de toutes ses compagnies partenaires !