Pompes à chaleur hybrides : une tendance qui monte...

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les pompes à chaleur hybrides ne sont pas neuves. « On en parle actuellement de plus en plus, explique Didier Grapeloup, brand manager chez Buderus Belgique. Ceci est, d’une part, lié au phénomène Tesla, qui a rendu tendance l’hybridation, c’est-à-dire le multi-énergies. Ce principe existe pourtant depuis toujours dans le monde du chauffage : en effet, de nombreux ménages possèdent à la fois un feu au bois et une chaudière classique : il s’agit déjà d’un système hybride. Mais officiellement, on parle davantage de chauffage hybride quand il s’agit de la combinaison d’une chaudière gaz ou mazout et d’une pompe à chaleur. Le deuxième facteur qui a mis le chauffage hybride à l’avant-plan est la crise énergétique actuelle. Enfin, le troisième et dernier déclencheur est l’interdiction prochaine des chaudières au mazout. En Flandre, depuis 2021 déjà, il est interdit d’opter pour le mazout dans les nouvelles constructions (sauf si le gaz est inaccessible). En Wallonie, on parle de 2024 dans les nouvelles constructions et 2026 dans les habitations existantes. A Bruxelles, ce sera pour 2025. Enfin, l’accord européen prévoit qu’en 2050, il n’y aura plus du tout de chaudières au mazout. »