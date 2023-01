Degroof Petercam : un compagnon de route, une maison de confiance

"Ce que nous observons actuellement ne s'est pas produit depuis des décennies. Très légitimement, nos clients veulent connaître l'impact sur leurs actifs", déclare Sabine Caudron, Head of Private Banking. "Et bien sûr, nous sommes heureux de les guider dans la stratégie que nous traçons, sur le long terme, en adaptant notre allocation et nos investissements en fonction des circonstances.

Dans ce contexte complexe, outre notre expérience des marchés financiers dans tous les cycles et nos expertises pointues, nous bénéficions aussi d’un atout précieux : la confiance de nos clients. Pierre angulaire d'une relation à long terme, elle est le fruit de notre expertise de banquiers privés. D’un état d’esprit aussi : comme compagnons de route, nous prenons soin de leur patrimoine privé et professionnel sur plusieurs générations."

Une maison de confiance

"Nous considérons Degroof Petercam véritablement comme une "maison". Une référence aux valeurs d’excellence propres aux grandes banques privées. Lorsque de nouveaux clients viennent nous voir, en tout premier lieu, nous les écoutons. Ils nous mettent dans la confidence sur leur histoire patrimoniale. Après avoir bien compris leurs enjeux et analysé leurs besoins, nous leur proposons des solutions d’investissement adaptées pour leur patrimoine privé et professionnel. Nous veillons aux intérêts financiers de chacun et prenons en compte tous les aspects d’une gestion patrimoniale : par exemple, l'anticipation des imprévus, la structuration des actifs pour les entrepreneurs, l'investissement dans des produits ESG et durables, la transmission du patrimoine, etc.. L'objectif ultime est toujours la sérénité financière de nos clients. "