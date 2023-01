Notre relation avec la banque n’est plus la même : ce qui a changé en 20 ans

L’époque où il fallait se rendre en agence pour ouvrir un compte ou signer un document est presque révolue. Aujourd’hui, vous pouvez réaliser presque toutes vos opérations bancaires de chez vous, que ce soit avec votre ordinateur ou bien même avec votre application bancaire. Cela apporte un gain de temps considérable, mais peut aussi avoir un impact négatif puisque les agences bancaires ferment et disparaissent, laissant une partie de la population, moins à l’aise avec la technologie, parfois désemparée.

2. Les transactions quasi instantanées

Il y a encore quelques années, le virement bancaire était la seule solution pour transférer de l’argent à quelqu’un. Et cela pouvait prendre jusqu’à deux jours ouvrables pour le recevoir sur son compte. Aujourd’hui, les systèmes de transaction ont été mis à jour et dans la plupart des cas, un virement ne prend que quelques minutes à être réalisé. Mieux encore, vous pouvez désormais payer directement quelqu’un en scannant un QR code généré par votre application bancaire.

3. La disparition progressive de l’argent liquide

C’est un petit peu la conséquence des deux premiers changements. Puisque les services se digitalisent et que les transactions peuvent se faire de manière quasi instantanée, les particuliers ont de moins en moins souvent recours à l’argent liquide. Ce phénomène est lui-même amplifié par la raréfaction des distributeurs de billets. Force est de constater qu’il est de plus en plus difficile de trouver un distributeur à proximité de vous lorsque vous souhaitez retirer de l’argent. La raison est simple : entretenir un distributeur de billets coûte de l’argent à la banque. Si de moins en moins de personnes les utilisent, ils ne sont plus assez rentables et finissent par être retirés, ce qui pousse de plus en plus de personnes à se tourner vers les transactions électroniques. Au point de devenir un problème dans certaines communes ou certains quartiers pour les personnes souhaitant retirer de l’argent.

4. L’émergence de la fintech

De nouvelles technologies et entreprises ont émergé qui proposent des services financiers directement aux consommateurs, souvent à des coûts inférieurs voire gratuitement, et avec des options plus flexibles que les banques traditionnelles. Cela inclut les plateformes de courtage en ligne qui permettent de simuler un prêt et effectuer une demande à plusieurs banques à la fois pour obtenir le meilleur taux, les portefeuilles numériques ou encore les applications de paiement comme Google Pay et Apple Pay. Ces technologies et entreprises donnent plus de pouvoir aux consommateurs qui peuvent alors mieux contrôler leur argent et ce qui en est fait.

5. L’ouverture du marché à de nouveaux acteurs financiers.

L’émergence des entreprises de fintech a accru la concurrence dans le secteur financier, donnant aux clients plus de choix et potentiellement menant à de meilleures offres et services. Les banques traditionnelles ne sont plus les seules sur le marché à proposer des services aux particuliers et doivent désormais se réinventer pour garder leur clientèle et attirer de nouveaux utilisateurs. Pour preuve, l’apparition du terme “néobanque” pour désigner les nouvelles institutions financières, qui fonctionnent souvent entièrement en ligne.

6. Une plus grande attention à la sécurité

Avec une augmentation des transactions en ligne et des informations personnelles stockées en ligne, la sécurité est devenue un aspect crucial des opérations bancaires. Les banques ont dû investir dans des mesures de sécurité telles que l’authentification à deux facteurs et le chiffrement pour protéger les informations de leurs clients.

7. Une prise de conscience sociétale et environnementale

Les institutions financières ont un rôle de plus en plus important dans la transition vers une société plus durable, particulièrement à travers les financements et investissements qu’elles ont dans les entreprises. Les particuliers exigent davantage de transparence de la part des banques, notamment dans les entreprises qu’elles financent avec leur argent. Le profit et la rentabilité ne sont plus les seuls arguments de vente, il faut désormais tenir compte aussi de l’impact sociétal et environnemental, que ce soit en finançant des projets durables, ou en limitant les investissements dans les secteurs polluants comme l’industrie pétrolière.

En conclusion, les banques ont changé et nos interactions avec celles-ci aussi. Et cette transformation n’est pas près de s’arrêter puisque chaque nouvelle technologie finit par trouver son application dans le monde de la finance. Cela apporte parfois du positif, puisque les consommateurs sont mieux protégés, et ont un meilleur contrôle de leurs finances, mais paradoxalement cela peut avoir un effet négatif sur certaines tranches de la population habituées à un service plus “humain”.