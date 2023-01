Tournez votre entreprise vers l'avenir ! Digitalize accompagne votre transformation numérique

Les solutions digitales sont nombreuses pour apporter plus d’efficacité dans la gestion d’une entreprise et dans le travail au quotidien. Les adopter permet aussi aux acteurs économiques de rester en phase avec l’air du temps, marqué par de récentes transformations des modes de travail, mais aussi par d’indéniables et irréversibles changements dans les habitudes et attentes des consommateurs. Et pourtant en 2020, selon le baromètre Digital Wallonia de maturité numérique des entreprises wallonnes, moins de la moitié des PME wallonnes intégraient la digitalisation de manière structurelle dans leur stratégie. Digitalize Namur est le salon à ne pas manquer pour faire avancer votre entreprise dans sa transformation numérique, que vous soyez au début du processus ou déjà convaincu(e) des bénéfices de la digitalisation.

Des exposants à la pointe

70 exposants seront au rendez-vous sur le site de Namur Expo pour présenter leurs solutions et outils numériques aux chefs d’entreprises et responsables de PME et TPE, aux entrepreneurs et aux indépendants qui souhaitent entamer ou franchir de nouvelles étapes dans leur transition digitale. Au programme également pour vous faire gagner en efficacité : 30 conférences seront proposées gratuitement : elles donneront la parole tantôt à des experts en matière de digitalisation, tantôt à des chefs d’entreprises belges venus partager leur expérience. Cliquez ici pour voir le programme .

Des parcours thématiques

Vous voulez augmenter vos ventes? Vous êtes à la recherche d’un système de gestion des paiements qui vous déchargera du suivi des paiements entrants? Vous souhaitez améliorer vos interactions avec vos clients? Vous cherchez des outils capables d’augmenter votre productivité? Vous voulez stocker et protéger vos données? Vous trouverez forcément votre bonheur au salon Digitalize. Pour optimiser votre visite, les organisateurs ont prévu 5 parcours thématiques et interactifs qui vous permettront d’obtenir plus rapidement des réponses à vos questions ciblées. Les thèmes se ventilent comme suit : Ventes et marketing, RH et formations, Finances et comptabilité, Opérations et productivité, IT et cybersécurité.

Des spécialistes de renom

Pour cette seconde édition, Digitalize a convié des entreprises de renom et des figures de proue en matière de numérisation. Notamment : Benjamin Bostoen, CDO de Thomas & Piron et CDO of the year 2022, viendra retracer l’entrée de l’entreprise wallonne de construction dans l’ère numérique et les importants bénéfices en termes de productivité et de traçabilité ; Daniel Van den Hove, du Cercle du Numérique, viendra poser les bases et fournir quelques clés de succès pour les entreprises qui souhaitent entamer leur transformation digitale ; L’organisation Bloomeria, qui aide les communautés quelles qu’elles soient dans la sauvegarde des espaces verts, viendra présenter aux entreprises un outil qui leur permet d’apporter la preuve, en toute transparence, de leur engagement vert à travers la technologie Blockchain ; Cefora mobilisera ses nombreux experts autour de multiples défis pour les entreprises qui souhaitent accélérer leur digitalisation ; Le cabinet-conseil Retis.be viendra apporter toute son expertise en matière d’e-commerce, notamment pour les entreprises qui souhaitent se tourner vers l’international ; Cédric Cauderlier, auteur du livre « La stratégie digitale marketing – Ne ratez pas le coche » viendra faire le point sur les nouvelles habitudes digitales des consommateurs et la manière dont les professionnels du marketing adaptent leurs démarches et outils. Enfin, le salon abordera l’importance économique de la digitalisation pour les PME wallonnes à travers un grand débat auquel participeront notamment le Ministre fédéral David Clarinval en charge des Classes Moyennes, des Indépendants et des PME et Olivier de Wasseige, Administrateur délégué et directeur de l’Union Wallonne des Entreprises.

Recrutez ou postulez dans les métiers du numérique

Les fournisseurs de solutions numériques font donc face à une demande croissante. Pour y répondre et assurer leur compétitivité, ils doivent disposer des ressources et talents nécessaires. Nombreuses sont donc les entreprises du secteur numérique à rechercher de nouveaux collaborateurs et collègues pour agrandir leurs équipes et leur panel de compétences ! C’est pourquoi Digitalize Namur s’associe au Forem pour proposer un grand Jobday axé sur les métiers du numérique, le jeudi 2 février. L’objectif : permettre la rencontre entre les employeurs et les candidats motivés à l’idée de relever un nouveau défi dans un secteur passionnant et tourné vers l’avenir. Les entreprises qui souhaitent recruter sont invitées dès maintenant à se manifester et à décrire les profils recherchés via un formulaire d’inscription disponible sur www.digitalizenamur.be/jobday/. Elles seront accompagnées dans leur démarche par les conseillers du Forem qui analyseront les CV reçus (lien pour les candidatures via le site web de Digitalize également) et mèneront des recherches proactives pour dénicher les perles rares et organiser un premier rendez-vous à l’occasion de ce Jobday.

Vous désirez en savoir plus sur le salon Digitalize Namur ? Cliquez ici. Pour vous enregistrer et réserver votre entrée gratuite au salon, cliquez ici. Pour être informé(e) en exclusivité des nouvelles conférences et autres actualités liées au salon, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter ici.

Informations pratiques

Jeudi 2 février 2023 de 10:00 à 20:00

Vendredi 3 février 2023 de 10:00 à 17:00

Namur Expo | Av. Sergent Vrithoff 2, 5000 Namur