Espace Mode : l’expérience shopping pour toute la famille

Bien plus qu’une simple passion pour la mode

Créée il y a plus de 30 ans, Espace Mode est avant tout le fruit de l’expertise et de la croissance d’une entreprise familiale active de longue date dans la confection et la mode. L’origine d’Espace Mode remonte à 1938, lorsque Louis Meeckers se lançait comme grossiste dans le textile avant d’être rejoint quelques années plus tard par son fils. Installée à Aubel, l’entreprise Tricobel était née !

Depuis, Tricobel n’a cessé de se développer et s’est adressée aux particuliers avec l’ouverture d’une première surface commerciale multimarque de 1000² en 1988. Le succès fut au rendez-vous et désormais, la 4e génération de la famille Meeckers se réjouit de contribuer à entretenir cette success story locale reposant sur des valeurs clés de proximité et dont la volonté de créer une véritable complicité avec sa clientèle.

©Espace Mode

10 magasins en Wallonie pour une expérience shopping unique

Aujourd’hui, Espace Mode emploie quelque 200 personnes actives au sein de son siège à Thimister-Clermont et de ses 10 magasins situés dans les provinces de Liège, de Namur et du Brabant wallon dans les localités d’Aubel, Malmedy, Erpent, Perwez, Saint-Georges, Auvelais, Beaufays, Genval, Nandrin et Hannut.

Installés en périphérie, les magasins sont volontairement spacieux, dotés de vastes parkings et aisément accessibles afin d’offrir une gamme de produits la plus large possible dans un cadre convivial et propice au plaisir d’achat. Aménagés pour une expérience shopping unique, les magasins proposent également un coin salon pour ceux et celles qui veulent se poser un instant ou un coin enfant pour détendre et occuper les plus jeunes.

Bien entendu, les conseillers de vente y assurent un service méticuleux et accompagnent les clients du début à la fin de leur shopping.

©Espace Mode

Dans les coulisses d’Espace Mode

Parce qu’organiser un shopping accessible à tous et toutes, pour tous les budgets et pour tous les styles repose sur un véritable travail en amont, Espace Mode héberge à son siège une centrale où s’activent les divers départements de support : achat, logistique, marketing, ressources humaines…

C’est là que le savoir-faire d’Espace Mode se décline autour du choix des collections qui sont sélectionnées 6 mois à l’avance en fonction des tendances, coloris, marques et modèles selon des attentes de tous les publics visés : hommes, femmes et enfants.

Quelque 60 grandes marques sont suivies et retenues pour la qualité de leurs matières, de leur confort, de leurs coupes… afin de satisfaire un maximum de personnes sur la base de leur taille, envies et goûts.

Fidèle à ses valeurs, l’enseigne Espace Mode propose également des marques belges ainsi que des collections durables.

Tous les articles sont ainsi réceptionnés, contrôlés, triés, alarmés et étiquetés en centrale avant d’être dispatchés dans les 10 magasins par les livreurs de l’enseigne.

Espace Mode, c’est aussi du shopping en ligne

Au-delà de ses 10 magasins, l’enseigne propose également, depuis 2018, un site de vente en ligne, www.espacemode.be, où l’on retrouve les mêmes collections que celles proposées en magasin.

L’équipe e-commerce organise les shootings photo des différentes tenues avec des mannequins professionnels afin d’offrir le meilleur rendu aux clients. Cette même équipe prend ensuite soin de décrire minutieusement chaque pièce dans le but de faciliter le shopping en ligne.

Une fois les commandes des clients reçues, l’équipe Espace Mode met tout en œuvre pour les traiter dans les plus brefs délais. Les achats sont alors expédiés directement chez le client ou peuvent également faire l’objet d’une réservation directement dans le magasin de son choix. Ce qui offre l’avantage indéniable de pouvoir essayer l’article avant de l’acheter. L’expérience shopping d’Espace Mode commence donc également en ligne.

Pour découvrir Espace Mode, rendez-vous dans un des 10 magasins ou surfez sur Espacemode.be

Espace Mode, c’est plus qu’une passion pour la mode : https://fb.watch/hXHKZi0lfn/

Espace Mode, ce n’est pas qu’un simple magasin : https://fb.watch/hXHNh2CEpE/

Espace Mode, ce n’est pas qu’un simple e-shop : https://fb.watch/hXHPWYJWAz/