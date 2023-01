Affordable Art Fair Brussels est de retour !

Pour sa 14e édition, la foire accueillera 25 galeries belges, entre autres : Winwood Gallery (Knokke), d’Haudrecy Art Gallery (Knokke), Oever Gallery (Oostende), Christine Colon Galerie (Liège), Charline Kervyn – Contemporary Art (Gand), Kunst in Huis (Bruxelles) et Art Unity Gallery (Bruxelles). Un large éventail de galeries internationales issues de 20 pays différents, dont les Pays-Bas, la France, l’Espagne, l’Italie, le Danemark, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud se joindront à la foire. Au total, les galeries présenteront les œuvres de plus de 600 artistes. Y compris des artistes établis et de renommée internationale tels que Denis Meyers (Acid Gallery), Magali Cazo (Galerie Insula), Willi Siber (galerie p13), Gemmy Woud Binnendijk (Warnars&Warnars Art Dealers), Jaime Sicilia (Al Contar del Arte), Mr Brainwash (Deodato Arte) et des talents émergents comme Neoza Goffin (Kunst in Huis), Edouard Schneider (Frock Gallery), Teophilus Tetteh (Winarts Arte), Cathy Tabbakh et Vanessa Van Meerhaeghe (Oever Gallery).

©Affordable Art Fair Brussels

NOUVEAU : “Spotlight” sur l’Espagne

Pour la première fois cette année, la foire introduira une section “Spotlight”. Cette section mettra chaque année en lumière un pays, une technique, un style ou un thème. Pour l’édition 2023, la foire célèbre sa position historique comme l’une des foires les plus internationales du calendrier artistique belge en mettant l’accent sur les galeries espagnoles qui sont depuis de nombreuses années de fières ambassadrices de leur pays à la foire de Bruxelles. La section “Spotlight” sur l’Espagne réunira 6 galeries espagnoles qui présenteront les œuvres de plus de 30 artistes : Al Contar del Arte (Aranda de Duero), Anquins Gallery (Reus), L’Arcada Galeria d’Art (Blanes), María Aguilar (Novo Sancti Petri), Juca Claret (Madrid) et OCCO Art Gallery (Madrid).

Une programmation chargée

L’architecte et sculpteur argentin Alejandro Propato conçoit des installations monumentales qui s’inspirent de la nature et interagissent avec elle dans les espaces public. Pour l’Affordable Art Fair, Alejandro Propato a créé Fuchsia Deployment, une œuvre spécialement conçue pour le lieu, suspendue à la structure du plafond de Tour&Taxis. Créée à l’aide de 4.500 mètres de corde à partir d’un épicentre au-dessus de l’entrée de la foire, l’œuvre s’inspire de l’immensité du bâtiment et de son impressionnante structure en acier datant du début du 20e siècle.

©Alejandro Propato - Fuchsia Deployment

Les 2 jeunes artistes belges Sara Plantefève-Castryck et Wannes Cools allient leurs talents pour proposer aux visiteurs un atelier interactif et ludique d’impression. Les participants seront invités à couper et coller leurs propres motifs pour créer une impression unique. Visitez le site web pour découvrir les horaires des ateliers.

atelier interactif et ludique d’impression par Sara Plantefève-Castryck et Wannes Cools

Le duo créatif belge, ROXEHA, présentera The Happy Trip, un doodle de 5m de long qui comprendra des personnages funky et des formes asymétriques, et que les visiteurs pourront colorier. L’œuvre prendra vie pendant la foire. Leurs inspirations incluent des artistes tels que Keith Haring, Romero Britto, Tom Wesselmann et Niki de Saint Phalle.

Ne manquez pas les Late Nights : le jeudi 9 et le vendredi 10 février, la foire est ouverte jusqu’à 22h00. Certains artistes seront présents sur le stand de leur galerie pour créer des œuvres en direct, présenter leur travail aux visiteurs ou pour encore pour des séances de dédicaces de leurs livres. Voir la programmation complète ici.

©Affordable Art Fair Brussels

Informations pratiques

Affordable Art Fair Brussels

Du 8 au 12 février 2023

Tour&Taxis

Avenue du Port 86C

1000 Bruxelles

Vers le site web

Horaires

Vernissage :

Mercredi 8 février, 17:00 – 22:00

Jours d’ouverture au public :

Jeudi 9 février, 12:00 – 22:00

Vendredi 10 février, 14:00 – 22:00

Samedi 11 février, 11:00 – 19:00

Dimanche 12 février, 11:00 – 19:00