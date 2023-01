NewTendances immo : un professionnel en adéquation avec le marché actuel

Vendre sa maison ou son appartement sans agence immobilière est possible et possède certes l’avantage de faire l’économie de la commission d’agence. Mais il y a toutefois des pièges que vous ne pourrez éviter que si vous êtes un expert qualifié. Voilà pourquoi faire appel à un professionnel est une plus-value non négligeable. En outre, faire estimer la valeur de son bien immobilier est une étape cruciale pour réussir sa vente. Il existe différents moyens de réaliser des estimations immobilières. Seul un expert pourra définir l’estimation qui colle au plus juste à la valeur de votre bien.

Des conseils pointus

Lorsque vous avez investi dans des biens immobiliers locatifs, vous pouvez avoir besoin d’en vendre un même si un locataire occupe actuellement le logement. C’est tout à fait possible. Cependant, la vente d’une maison ou d’un appartement avec un contrat de location en cours possède des spécificités dont il faut tenir compte. De même, l’achat d’un bien immobilier à plusieurs, entre concubins, en famille ou entre amis, est une alternative aujourd’hui pratique pour contrer la crise économique en permettant de partager les dépenses et de s’offrir un bien qui n’aurait pas été accessible autrement. Vous avez trouvé la maison ou l’appartement de vos rêves et vous souhaitez l’acheter ? Pas facile de s’y retrouver non plus quand on est primo-accédant. En tant qu’agent immobilier depuis 16 ans, pour faire un clin d’œil à sa passion « les Avengers », Nathalie et son équipe sont un peu les super-héros de l’immobilier car ils trouvent toujours les solutions optimales, même dans les situations immobilières les plus complexes pour satisfaire à votre demande, de la préparation éventuelle des actes de base en passant par les contacts avec les architectes et les notaires.

Irrégularités et infractions urbanistiques

NewTendances Immo est également spécialisée dans l’optimalisation de la vente d’immeubles de rapport sur Bruxelles et en Wallonie présentant des infractions urbanistiques de tous types ou des irrégularités susceptibles de se commuer en infraction : estimation cohérente du prix, analyse détaillée du bien et faisabilité de la vente à la garde ou à la découpe, étude d’un rapport locatif en l’état et intervention de la société Régularis en vue de l’obtention d’un rapport détaillé quant à la régularisation du bien vendu.

Octroi d’un crédit dans les 24 heures

Tenant compte de la conjoncture financière actuelle, de l’inflation et de la frilosité des banques quant à l’octroi des crédits, NewTendances propose également aux acquéreurs potentiels deux nouveaux partenaires financiers de choix, partenaires qui pourront les aider à obtenir leur crédit et à optimiser par la même occasion leur situation financière et/ou patrimoniale. Du jamais vu : réponse endéans les 48 heures concernant l’octroi ou non du crédit.

En vue de prouver son efficacité, NewTendances Immo propose une convention de mise en vente d’un mois seulement, renouvelable, à dater de la commercialisation du bien sur les différents portails immobiliers.

Cerise sur le gâteau, l’agence pratique aussi le home staging, réel et virtuel, une astuce pour faire ressortir votre bien du lot. Ce type de valorisation immobilière, qui a pour but d’embellir votre bien à moindre coût pour en optimiser le prix, a un réel impact sur le processus de vente, tant au niveau des délais de transaction que sur le prix de vente lui-même.

Vu l’engouement suscité par les biens immobiliers situés en Espagne et plus particulièrement sur la Costa Blanca, NewTendances Immo propose également ses tous nouveaux services pour vous encadrer, vous conseiller et vous accompagner au mieux si vous souhaitez acheter en Espagne et ce, avec la collaboration d’un acteur immobilier de qualité et de toute confiance.

Contact :

NewTendances

Conseils et estimations gratuites - Service en 4 langues (français, néerlandais, anglais, espagnol et arabe) - Home staging réel et virtuel - Photos immobilières professionnelles - Plans 2D – rénovation virtuelle

Av. des Combattants 166

B-1470 Bousval

0472 420 600

info@newtendances.be

Agent immobilier agréé IPI sous le no 503.980

Numéro d'entreprise : BE685 947 970, New Tendances SRL.