Travailler au pôle Retail Banking de BNP Paribas Fortis : Définir un parcours de croissance avec les entrepreneurs

Une collaboration empathique

Retail Professionals fait partie du pôle Retail Banking de BNP Paribas Fortis avec Hello bank!, bpost bank, Nickel (services bancaires de base, en ligne et via le marchand de journaux) et Easy Banking Centre (prestation de services personnalisés à distance). « Les collaborateurs que nous recherchons sont des compagnons de confiance de l’avenir », poursuit Bart Ballon à propos des offres d’emploi. « Le retail banking (banque de détail) agit d’abord dans l’intérêt du client et de la société. Nous ne nous contentons pas de vendre un produit. Nous écoutons l’histoire du client, nous identifions ses besoins et nous recherchons une solution ensemble. Communiquer de façon transparente et empathique est donc essentiel. En tant que collaborateur, vous construisez une relation avec le client, vous apprenez à le connaître et à le soutenir et vous lui proposez des services sur mesure, de manière personnalisée et proactive. »

Êtes-vous l'esprit d'équipe empathique que recherche BNP Paribas Fortis ? Alors postulez ici !

Approche multidisciplinaire

Les entrepreneurs apprécient l’expertise de BNP Paribas Fortis. Mais il est toujours possible de faire mieux. Voilà pourquoi la banque développe une approche multidisciplinaire. « Nous soutenons nos clients à l’aide d’une « squad », une équipe qui regroupe différents conseillers spécialisés pour leur offrir une expertise globale en un seul endroit. Cela nous permet de mieux répondre aux besoins spécifiques des entrepreneurs. »

Cette organisation en squad offre aussi des opportunités aux collaborateurs. « La squad est globalement une équipe autogérée de onze à douze personnes. Les membres décident ensemble qui va s’immerger dans de nouveaux domaines. Vous pouvez donc tracer votre parcours et suivre des formations pour approfondir et élargir vos connaissances. Il y règne une grande autonomie et les collaborateurs travaillent de manière transparente grâce à la culture de feedback développée au sein de la banque. »

Croissance

Le pôle Retail Banking de BNP Paribas Fortis compte environ 400.000 clients professionnels. « Nous sommes actuellement dans une phase de croissance », poursuit Bart Ballon. « En 2023, nous voulons offrir plus de soutien, notamment aux entrepreneurs débutants. Nous proposons un accompagnement dès le début du parcours d’un entrepreneur ou d’une start-up mais aussi après, lors du démarrage effectif et au cours des années suivantes. »

Première condition: avoir de bonnes compétences générales

Quiconque souhaite rejoindre le pôle Retail Banking Professionals doit idéalement avoir une expertise de base dans le domaine bancaire pour les professionnels – ou la développer. Les jeunes diplômés ambitieux et désireux d’apprendre sont également les bienvenus. « L’expertise de base comprend notamment des connaissances relatives au crédit professionnel, au système de paiement des entrepreneurs, aux assurances et aux investissements », détaille Bart Ballon. « Nous recherchons des collaborateurs capables de travailler en équipe afin de pouvoir répondre le plus efficacement possible aux besoins des clients. »

« Il est essentiel que les collaborateurs du pôle Retail Banking aient l’esprit d’équipe et une attitude positive. Il faut avoir envie de se développer, être empathique et disposer de bonnes compétences générales. L’expertise financière spécifique s’apprend chez nous. Il faut également pouvoir faire preuve d’audace. » Les formations dispensées à la Retail Academy de BNP Paribas Fortis permettent d’acquérir de l’expertise. « Nous souhaitons avant tout que nos collaborateurs puissent se développer », conclut Bart Ballon. « Au sein d’une organisation comme BNP Paribas Fortis, les opportunités d’évolution sont nombreuses. Nous leur donnons toutes les chances de se développer, tant horizontalement que verticalement. »

Une organisation où vous pouvez grandir en interne ? Alors BNP Paribas Fortis est l'endroit où il faut être. Découvrez ici toutes les offres d'emploi !