Travailler chez BNP Paribas Fortis Retail Banking : Grandir avec les entrepreneurs

Des trajectoires uniques

Depuis qu’elle a rejoint la banque en 2020, Mary Houssian se consacre à l’accompagnement des entrepreneurs débutants. « Je commence toujours par présenter la manière dont la banque entame la réflexion avec les entrepreneurs. Nous travaillons de manière proactive et je demande par exemple à l’entrepreneur comment il se projette dans cinq ans et quel support il attend de nous. En tant que conseillère, je suis un maillon important du processus de croissance de son entreprise. »

Le conseiller et l’entrepreneur passent en revue la trajectoire de développement. Karolien Croonenborghs : « Dans la phase de démarrage de l’entreprise, nous travaillons ensemble de manière intensive. Une fois les affaires lancées, nous discutons principalement d’opportunités que nous percevons ou nous fournissons des conseils selon les demandes spécifiques. Chaque trajectoire est unique mais il y a toujours un fil conducteur. Les entrepreneurs nous considèrent comme un véritable partenaire et ils apprécient la collaboration. »

Devenez le collègue de Karolien et Mary et postulez ici !

De nombreux maillons

Les conseillères Karolien et Mary sont un maillon de la vaste équipe au service des entrepreneurs. « Pour nous, l’entrepreneur est avant tout un être humain qui se pose des tas de questions », souligne Mary. « Avec l’équipe, nous lui proposons un ensemble de services et cela génère de la satisfaction. »

À partir de 2023, le travail d’équipe sera renforcé avec l’intégration de conseillers pour les clients professionnels dans l’équipe de vente. Karolien : « Nous allons pouvoir mieux travailler en équipe pour servir le client. Nous sommes des spécialistes pour l’entreprise du client mais celui-ci peut très bien avoir des questions sur son assurance habitation. L’équipe de vente renforcée peut alors réagir rapidement. »

Des joueurs d’équipe et des cultivateurs

Les conseillers des clients professionnels jouent vraiment en équipe. « Nous nous consultons de manière agile et nous prenons les décisions ensemble », poursuit Karolien. « Comme nous travaillons de manière proactive, il faut aussi oser prendre des initiatives et approcher le client. L’environnement dans lequel nous travaillons évolue rapidement et il faut rester ouvert pour apprendre en permanence dans son domaine d’expertise mais aussi au-delà. »

Les nombreux trajets d’apprentissage mis en place par la banque sont une aide précieuse pour les collaborateurs. Mary : « BNP Paribas Fortis investit massivement dans l’expertise de ses collaborateurs. Il s’agit de saisir les chances qui s’offrent à vous. » Toute personne qui a peu voire pas d’expérience dans le secteur bancaire peut suivre un trajet d’apprentissage approfondi et bénéficier d’un accompagnement utile sur le terrain. « On peut se développer comme on le souhaite, quels que soient nos acquis ou notre fonction », conclut Karolien. La banque investit dès lors aussi dans les individus de demain.

Travaillez-vous sur la banque de demain ? Découvrez tous les postes vacants ici !