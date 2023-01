Pour rappel, trois éléments déterminent les prix de l'énergie : les coûts liés à l'énergie, les tarifs de réseau (qui varient selon votre lieu de résidence) et les redevances imposées par les autorités.

A l’heure actuelle, le contrat à terme néerlandais (Dutch TTF Gas Futures), la référence en Europe, est passé de 80,43 euros/MWh au 3 janvier 2022, à 60,717 euros au 19 janvier 2023.

La Creg (Commission de régulation de l'électricité et du gaz) a, en outre, établi que la facture annuelle moyenne de gaz pour les clients résidentiels serait de 3.185,02 euros pour les contrats de gaz souscrits en décembre 2022 pour une consommation moyenne de 17.000 KWh/an.

Diminution importante ou statu quo selon le type de contrat pour le gaz

Pour les contrats à indexation trimestrielle, une diminution très importante est attendue pour le gaz. La meilleure nouvelle concerne les contrats de type "Easy" chez Engie - Eneco Variable : à chaque début de trimestre, le prix de l’énergie est fixé pour trois mois. Le tarif du Kwh de gaz est déterminé selon une formule qui tient compte de la moyenne des cours enregistrés lors du mois précédant le trimestre de fourniture : le prix appliqué en janvier, février et mars 2023 est ainsi calculé selon une formule qui se base sur les prix des marchés de décembre 2022.

Les tarifs pour ces contrats avaient augmenté de façon spectaculaire en octobre, à cause du pic des cours du gaz durant l’été. Mais depuis fin septembre, le cours du gaz n’a cessé de baisser, avant de se redresser un peu en décembre, puis de redescendre jusqu’à un niveau inférieur à celui du début de la guerre en Ukraine.

Contrats à indexation mensuelle ou trimestrielle ?

Si les prix continuent à baisser dans les mois à venir, les contrats de type mensuel seront alors plus intéressants. Si les prix remontent, en revanche, ce sont les contrats trimestriels, de type Easy, qui seront alors les plus avantageux. Il y a donc lieu de se tenir au courant de façon quasi quotidienne afin d’opter pour la solution la plus avantageuse.

Et ça va se voir quand sur la facture ?

Pas tout de suite ! En effet, les fournisseurs calculent le montant que vous devrez payer sur base de votre relevé annuel. Ce total est fictivement réparti sur base des consommations totales observées dans une région donnée. En gros, cela veut dire que même si vous avez passé le mois de décembre à l’étranger, une partie importante de votre consommation annuelle sera malgré tout affectée parce que vos voisins, eux, ont consommé une partie importante de leur énergie ce mois-là.

Le pourcentage de la consommation de chaque mois est multiplié par le tarif du mois. Le fournisseur va donc estimer, en se basant sur les tarifs actuels et sur votre consommation de l’année précédente, le montant de votre facture future.

Le fournisseur va aussi retirer le total des acomptes déjà payés, et diviser la différence par le nombre de mois restants pour établir votre nouvel acompte. Ce recalcul d’acompte n’est toutefois pas automatique et dépend de la stratégie et des pratiques de chaque fournisseur.

Quelles sont les aides publiques disponibles pour atténuer l'augmentation des prix de l'énergie?

Le gouvernement fédéral et les régions ont mis en place différentes mesures face à l'explosion du prix de l'énergie : aides directes de 135 euros par mois sur la facture de gaz et de 61 euros par mois sur la facture d'électricité, chèque de 250 euros pour ceux qui se chauffent aux pellets, pérennisation de la réduction de la TVA, prolongation du tarif social élargi, maintien du forfait de soutien pour la classe moyenne, prolongation du chèque mazout et de la réduction des droits d'accise. Des aides régionales sont également disponibles.