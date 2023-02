L’agence Emile Garcin met en vente une sublime propriété de campagne et de charme

Un programme très complet

La partie bâtie du bien comporte une maison principale avec de belles terrasses depuis lesquelles on a une vue magnifique sur le parc et son étang. A cette maison s’ajoutent plusieurs annexes. L’ensemble est organisé autour d’une belle cour intérieure. La première annexe comporte trois boxes pour chevaux et une sellerie, avec à l’étage un joli appartement de 84 m² avec une chambre. La deuxième annexe est composée d’un très grand garage-atelier de 100 m² complété au rez-de-chaussée par deux bureaux et à l’étage par un appartement de 200 m² avec deux chambres. Une grange horticole à l’entrée de la propriété et plusieurs cabanes, dont une ravissante maisonnette en bois au bord de l’étang, doivent absolument être mentionnées de même qu’une très belle piscine chauffée avec volet solaire et jacuzzi. Enfin, cerise sur le gâteau, des prairies et une piste équestre feront la joie des cavaliers. L’un des atouts du site est évidemment le très beau parc paysagé par un célèbre architecte de jardin. Rarement on a vu un jardin à la fois aussi structuré et aussi charmant. Une campagne idéale en quelque sorte…

Rénovation parfaite

La maison principale est parfaitement rénovée et décorée avec beaucoup de goût. Un spacieux salon doté d’un parquet en chêne possède de splendides bibliothèques faites sur mesure. A côté de celui-ci, une confortable salle de billard invite à la convivialité avec sa grande cheminée et son bar. Enfin une vaste salle-à-manger et une très grande cuisine permettront d’accueillir une grande famille ou d’inviter de nombreux amis à diner. Le programme des chambres de la maison est le suivant : au premier étage trône une suite parentale avec sa vaste chambre, son dressing et sa salle-de-bain. ainsi que deux grandes chambres avec salle-de-bain. A celles-ci,

il faut évidemment ajouter les chambres des appartements créés dans les annexes mentionnées plus haut, ce qui fait au total six chambres. Toute la maison et les annexes sont équipés de double vitrage. Un système de vidéophonie et une alarme performante rendent les lieux tout à fait sûrs.

Situation idéale

L’un des autres atouts de cette propriété est évidemment sa situation idéale entre Lille et Bruxelles, plus précisément à une heure de Lille et à 40 minutes de Bruxelles. On est aussi à proximité d’Enghien, à 30 minutes de Waterloo et de Tournai. Et surtout, on dispose d’un accès aisé aux grands axes autoroutiers.

Le prix est de 2.700.000 euros.

A visiter sans tarder. L. de H.