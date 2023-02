Nettoyage et démoussage de toiture : ce qu’il faut savoir

Garder une couverture de toit saine offre des garanties de sécurité et permet d’éviter des complications qui peuvent rapidement faire grimper la facture des travaux de réparation. En outre, maintenir sa toiture propre permet de conserver son étanchéité et ses qualités isolantes, ce qui se traduit par une meilleure maîtrise des éventuelles déperditions de chaleur. Et au prix actuel de l’énergie, c’est loin d’être négligeable !

Enfin, plus esthétique, une toiture propre augmente la valeur marchande et environnementale de l’habitation.

Quand faut-il faire nettoyer sa toiture ?

On recommande de faire nettoyer sa toiture, quel que soit son âge. Ce n’est pas parce qu’elle est récente qu’il n’y a pas lieu de la maintenir en état. Le site d’information toiture-belgique.be conseille d’ailleurs de faire vérifier son toit deux fois par an.

Quand ? Idéalement après l’hiver, au printemps ou au début de l’été, lorsque le temps redevient plus sec et que la météo plus clémente rend la vérification et le nettoyage plus efficaces. Ce sont les périodes les plus indiquées pour réaliser son nettoyage annuel ainsi qu’un éventuel démoussage. Mais il convient également de le faire après l’automne, quand les arbres ont fini de perdre leurs feuilles, pour évacuer les amas de végétaux morts accumulés sur le toit et dans les corniches.

Quelles sont les techniques de nettoyage et de démoussage ?

Le nettoyage se fait généralement au nettoyeur à haute pression, avec ou sans produit détergent, selon la nature et le niveau de saleté du toit. Cependant, ce type de nettoyage ne convient pas à certaines sortes de tuiles ou d’ardoises qui devront être nettoyées manuellement afin de ne pas être abîmées.

L’utilisation de produit à base de chlore ou d’eau de javel s’avère efficace contre la mousse, mais n’est pas écologique et peut dégrader certaines sortes de tuiles. Mieux vaut dès lors se tourner vers un nettoyant de toiture écologique sans chlore.

Pourquoi traiter sa toiture ?

Le nettoyage d’une toiture s’accompagne généralement de traitements préventifs tels qu’un anti-mousse à pulvériser qui permet d’empêcher la réapparition des mousse, algues et autres lichens, ou d’un traitement hydrofuge de la toiture qui permet quant à lui de prévenir l’humidité, première cause d’apparition de végétation, et évite ainsi de devoir procéder au démoussage chaque année.

Il est également possible d’appliquer un film protecteur sur les tuiles ou les ardoises pour les protéger de la pollution et des intempéries tout en ravivant leur couleur.

Préférer une entreprise de toiture professionnelle

Il va de soi que travailler sur un toit nécessite une parfaite maîtrise de cet environnement qui peut s’avérer très dangereux pour qui tente de s’improviser couvreur, surtout sur une toiture inclinée !

Un toiturier professionnel est quant à lui équipé du matériel nécessaire pour nettoyer tout type de toit sans danger. En outre, il maîtrise parfaitement les différents produits et traitements. Il suffit de demander un devis sans engagement sur la base de votre situation spécifique.

Et si l’aspect budgétaire représente un frein, s’adresser à un professionnel local, tel qu’un toiturier à Liège par exemple, permet de limiter les frais de déplacement tout en favorisant les artisans de sa région.