Dépannages urgents dans votre bâtiment ? Aide-batiment.be vous apporte la solution

Il faut alors s’atteler à trouver le bon prestataire de services, s’assurer de sa disponibilité tout en s’attendant à payer le prix de son intervention rapide.

Trouver un professionnel de confiance

Bien entendu, le premier réflexe sera de saisir son smartphone ou son ordinateur pour effectuer une recherche sur le web et ici aussi, les choses se corsent à leur tour. Entre le manque de visibilité sur les services proposés, leur prix, les délais d’intervention et les probables arnaques, on se trouve souvent bien démuni. C’est au départ de ce constat qu’est né le portail https://www.aide-batiment.be/créé par une jeune start-up bruxelloise.

“Notre société est née d’une collaboration entre un webmaster et un dépanneur qui se sont unis pour proposer une plateforme simple et fonctionnelle grâce à laquelle on trouve directement les professionnels disponibles, en toute transparence au niveau des prix et du délai d’intervention”, explique Sophien, un des deux fondateurs de la jeune entreprise.

Des services rapides à prix compétitifs

C’est vrai que tant à Bruxelles que dans le reste de la Belgique, trouver un corps de métier qui peut intervenir rapidement requiert une solide organisation, et c’est ici que se distingue notre jeune entreprise qui brasse une importante base de données de professionnels reconnus et rigoureusement sélectionnés en raison de leurs compétences, mais également géolocalisés pour une intervention dans les meilleurs délais. Le tout au meilleur prix bien entendu.

Prenons l’exemple d’une porte d’entrée bloquée. Cela nécessite l’intervention d’un serrurier dans les 20 à 30 minutes. Cliquez ici pour arriver sur le portail de Aide-batiment.be disponible 24 h/24 et 7 j/7 qui vous propose une assistance pour les diverses interventions, dépannages et entretiens au sein de tous les types de bâtiments. Un appel ou l’utilisation du formulaire de contact vous apporte une solution rapide ainsi qu’un devis clair pour l’intervention d’un serrurier dans les meilleurs délais.

Le multiservice en toute transparence

Pour développer cette ingénieuse plateforme, la jeune équipe s’est donné quelques objectifs essentiels, tels qu’une totale transparence des prix pour que le client n’ait aucun effet de surprise à la suite de l’intervention, le respect strict du contrat de confiance qui lie les clients, la plateforme et les divers prestataires, la rapidité des interventions afin de dépanner les utilisateurs de la plateforme le plus rapidement possible et bien entendu, la sécurité ! Les prestations sont réalisées par des professionnels agréés, correctement assurés et les paiements en ligne sont entièrement sécurisés. De quoi être rassuré pour vos prochains besoins de dépannage en urgence, mais également pour vos entretiens et vos réparations afin de conserver un bâtiment sain et fonctionnel.

Plus d’info sur https://www.aide-batiment.be/