« Nous avons soigneusement passé en revue tous nos fonds externes »

Evy Mercie, ESG Officer : « Chez Nagelmackers, la durabilité et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) occupent une place très importante : ils sont véritablement inscrits dans notre ADN. Nous sommes convaincus que ni pour la banque, ni pour la société dans son ensemble, il n’existe d’autre voie que la durabilité. Ces engagements en faveur du développement durable trouvent leur expression non seulement dans notre gamme de fonds, mais aussi dans notre siège passif, qui offre un cadre de travail sain et agréable. »

Votre offre d’investissements est-elle durable ?

« Au cours des derniers 18 mois, nous avons remanié en profondeur notre gamme de fonds pour la rendre plus durable. Au sein de notre architecture ouverte, nous avions déjà un certain nombre de produits phares axés sur cette évolution, et notamment nos fonds à impact. Dans le cadre du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ( SFDR), nous avons aussi mis l’accent sur la durabilité pour nos fonds maison et nos mandats. Aujourd’hui, 75% de notre gamme est durable, dans le sens où elle relève de l’article 8 du SFDR, qui regroupe les fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales. »

Comment Nagelmackers aide-t-il ses clients à trouver le bon équilibre entre leurs souhaits, leurs convictions et leurs préoccupations, d'une part, et les investissements les plus adaptés, d’autre part ?

« Nous partons toujours du profil investisseur : quel est l’appétit pour le risque, l’horizon d'investissement, les projets d’avenir de notre client ? Nous l’interrogeons aussi sur ses préférences en matière de durabilité. Puis, nous lui faisons une offre qui correspond le plus possible à tous ces éléments. Il est important de noter que nous travaillons avec une architecture ouverte, ce qui signifie que nous proposons à la fois des fonds maison et des fonds de tiers. »

En tant que client, comment puis-je être vraiment sûr que mes investissements sont durables ?

« Nous connaissons précisément la composition de nos fonds maison. En ce qui concerne les fonds de tiers, nous ne nous fions pas aveuglément aux affirmations de ces derniers ou aux labels durables, mais avons soigneusement passé en revue tous nos fonds externes en leur appliquant un modèle de notation ESG développé en interne. Dans quelles entreprises ces fonds investissent-ils ? Quels sont les mécanismes d’exclusion appliqués ? L’équipe de gestion engage-t-elle un dialogue avec les entreprises dont elle est actionnaire ? Là aussi, nous nous appuyons sur des prestataires externes et apprécions particulièrement les labels décernés sur la base d’une méthodologie stricte, tels que Towards Sustainability. »

Puis-je choisir l’accent mis dans mon portefeuille d'investissement ?

« Oui, c’est possible. Nous adoptons une approche cœur-satellite. Au niveau des satellites surtout, le client peut placer ses propres accents selon ses souhaits, par exemple en optant pour des fonds thématiques qui misent notamment sur les énergies renouvelables. »

Un suivi est-il effectué au niveau du portefeuille d'investissement ?

« Nous réévaluons régulièrement nos fonds maison et externes. Parfois, la notation d'un fonds change ; en règle générale, ce n’est pour nous pas une surprise. Ainsi, notre modèle anticipe généralement de manière assez adéquate le passage de l’article 9 (fonds à impact) à l’article 8 (fonds durables). Nos experts en placements effectuent un suivi régulier et adaptent l’allocation du fonds en fonction des prévisions de marché de nos macroéconomistes et stratèges. Le personal banker ou le private banker vérifie périodiquement si les besoins des clients n’ont pas changé. »

Si j'opte pour un investissement durable, vais-je y perdre en termes de rendement ?

« De nombreuses études scientifiques montrent que la durabilité n’est pas incompatible avec le rendement, bien au contraire. On constate souvent que les entreprises qui font la part belle aux aspects ESG gagnent, à terme, en efficacité et en rentabilité. Elles sont mieux préparées à l’évolution de la réglementation et réagissent mieux aux chocs. À long terme, cela peut en principe se traduire par un meilleur rendement que celui des investissements traditionnels. »