Quel est l’avenir de la mobilité en Europe ?

· Réduction des émissions de CO2 de 25 % par rapport aux carburants traditionnels, et de 100 % si on recourt au bio-CNG.

· Réduction importante de NOX et quasi-pas de particules.

· Un prix inférieur aux autres carburants automobiles si on prend en considération les cinq dernières années.

· Une autonomie de 300 à 800 km en fonction des véhicules, qui convient donc tant aux déplacements urbains que pour de longues distances.

· Un réseau de stations développé (160), dont une partie offre du bio-CNG.

· Un réseau européen de 4200 stations.

· Un surcoût du véhicule limité, compensé par le prix inférieur du carburant.

· Les mêmes performances qu’un véhicule diesel ou essence.

· La possibilité de convertir certains modèles de véhicules essence existants au CNG.

· Un marché du retrofit très développé, par exemple en Italie.

· Une taxe de mise en circulation inférieure.

· Une prime de 500 euros octroyée par les gestionnaires de réseau wallon Ores et Resa, pour toute immatriculation d’un véhicule CNG particulier neuf.

Un espoir pour l’avenir ?

Plusieurs causes seraient à l’origine de l’éviction du CNG. Notamment, les lobbys et la vision tronquée du bilan carbone des véhicules électriques. L’industrie du gaz brandit néanmoins l’exemple suédois comme un modèle à suivre car, dans ce pays, le CNG décarboné est généralisé avec, à la clé, un bilan positif tant pour les citoyens que pour les autorités.

En ce qui concerne le transport léger, une piste pourrait peut-être se dégager vers 2025-2026, avec une possible prise en compte du Bio CNG.

La meilleure option serait de laisser une place à toutes les solutions décarbonées qui existent aujourd’hui sur le marché : Bio CNG, Bio diesel, Bio GPL, électricité et demain, hydrogène vert.

Quelles pistes pour la mobilité lourde ?

À l’heure actuelle, 98 % du transport européen “lourd” fonctionne au diesel en raison de ses performances et de son autonomie. Le GNL, qui offre les mêmes qualités, se développe toutefois rapidement. 30 000 camions roulent désormais au GNL en Europe, et plus de 600 stations GNL sont sorties de terre. “De plus, le GNL devient lui aussi renouvelable grâce au biométhane. ” En ce qui concerne la mobilité lourde et ses émissions de CO2, on en discute actuellement au niveau européen.

À l’heure actuelle, le secteur gazier travaille à conscientiser les autorités européennes. “Le seul moyen de décarboner rapidement à coût raisonnable demeure le Bio CNL ou bio-CNG. En Belgique le potentiel de biométhane est largement suffisant pour remplir les objectifs de la REDII qui vise en 2030 une part de 14 % de biocarburants avancés dans le transport routier… ”

Le saviez-vous ?

La décision européenne de sortir des moteurs thermiques en 2035 entre en contradiction avec la directive du 11 décembre 2018 RED II (Renewable Energy Directive), qui reconnaît d’autres “bio carburants avancés”, c’est-à-dire considérés comme neutres en carbone (par exemple le Bio CNG ou le Bio Diesel). Une incohérence législative embarrassante au niveau européen.