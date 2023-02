Pourquoi les canalisations de votre habitation se bouchent-elles ?

Le problème doit idéalement être repéré rapidement et tout signe tel qu’un écoulement plus lent de l’eau, de l’eau qui stagne dans un évier ou une douche, un WC qui menace de déborder, des odeurs d’égouts, l’apparition d’humidité ou de moisissures doit retenir l’attention. Dans ce cas, peut-être est-il encore temps d’agir avant de devoir faire appel à un professionnel du débouchage de canalisation à Bruxelles ?

Quelles sont les causes d’engorgements dans les canalisations ?

Il y a plusieurs éléments qui peuvent être à l’origine d’un engorgement dans des tuyauteries. En fonction de leur nature, ils provoquent des bouchons mous et des bouchons durs. Ces derniers étant plus difficiles à déloger, ils nécessitent la plupart du temps de recourir aux services d’un expert qui possède du matériel de pointe, tel qu’un furet ou une hydrocureuse.

Le calcaire contenu dans l’eau est le champion toutes catégories des premières causes de bouchons dans les tuyauteries dont il réduit au fil du temps le diamètre d’évacuation. Ajoutez à cela une autre raison, telle qu’un amas de savon, et il n’en faut pas plus pour faire déborder un évier !

Côté cuisine, les restes alimentaires posent des problèmes

Les résidus alimentaires qui terminent dans l’évier de la cuisine sont une autre cause importante de bouchons dans les canalisations. Débarrasser la vaisselle des restes d’aliments en les jetant à la poubelle permet de réduire de façon considérable les risques.

Quant aux huiles, beurres et autres graisses de cuisson, ils redeviennent solides une fois refroidis et encombrent ainsi les parois des canalisations. Mieux vaut donc préalablement les laisser durcir et les évacuer dans une poubelle appropriée.

Sanitaires bouchés : les causes les plus courantes

En raison des huiles qu’ils contiennent, les savons et les cosmétiques solides peuvent aussi être à la source de bouchons dans les conduits d’évacuation. Ajoutez à cela des cheveux ou des poils et il n’en faut pas plus pour créer une obstruction dans les canalisations. L’idéal est de préférer des savons liquides et de ramasser les cheveux dans la douche après usage.

Utilisé en grande quantité dans les WC le papier toilette peut également provoquer un bouchon lorsque l’on tire la chasse. Bien entendu, il est totalement déconseillé de jeter des serviettes hygiéniques ou des tampons, de même que des lingettes, voire des cotons-tiges ou des disques de ouate dans la cuvette.

Enfin, le sable et les graviers qui collent aux pieds en été n’ont pas leur place dans les douches et les éviers. Ces granulats solides sont particulièrement dangereux pour vos canalisations.

Quand faire appel à un déboucheur professionnel ?

Lorsque le bouchon devient important ou qu’il est difficile à atteindre ou à localiser, il est presque impossible de se charger soi-même du débouchage. Dans ce cas, l’intervention rapide et efficace d’un spécialiste est requise.

Correctement équipé, il possède le matériel qui lui permet de recourir à la méthode de débouchage la plus appropriée. Au besoin, il peut même effectuer une inspection de la tuyauterie par caméra afin d’estimer et de localiser de façon exacte le bouchon.

Bien heureusement, il existe des sites spécialisés, tels que debouchagedegouts.be, qui répertorient ces précieux professionnels.