“DRAGO ROSSO” 100 % Merlot, Tenuta Paladin. Un Merlot sous le feu du dragon !

L’œnologue va sélectionner les plus belles parcelles historiques du vignoble familial enclavées entre Adriatique et montagnes pour réaliser ce vin unique ! 70 % des raisins sont récoltés à maturité parfaite parmi les meilleurs Merlots. Le solde des raisins situés sur les versants “brûlés par le soleil”, d’où le nom de cette cuvée “DRAGO”, est laissé sur pied pendant plusieurs semaines pour obtenir une plus forte surmaturation. Cette deuxième récolte sera vinifiée séparément. Les deux vins seront ensuite assemblés avant un élevage en barriques moyennement toastées. Un vin Unique en son genre pour le Veneto à découvrir… Une vraie gourmandise !