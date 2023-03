Les Recyparcs : précieux partenaires de vos projets

Aujourd’hui, plus de 96 % des déchets qui sont déposés dans ce que l’on appelait il y a quelques années encore des parcs à conteneurs, sont valorisés et recyclés, ou sont même réhabilités dans des filières de réemploi lorsqu’ils sont en bon état.

Les Ecoguides, vos interlocuteurs privilégiés

Bien entendu, pour arriver à un tel résultat, un tri minutieux s’impose. Celui-ci repose sur une bonne compréhension des enjeux du recyclage suivie de bonnes pratiques de tri. Surtout qu’il n’y a pas moins de 33 types de déchets différents collectés au sein des recyparcs. C’est donc ici que le rôle des Ecoguides qui vous y accueillent prend tout son sens.

Sans eux, l’action des recyparcs ne serait pas aussi efficace. Outre leur mission pour le bon fonctionnement opérationnel des recyparcs, ils vous guident et vous conseillent. Ils fournissent des explications sur le tri et évaluent les meilleures pistes de valorisation et de réemploi pour les déchets et objets qui sont déposés.

Conditions pour un traitement optimal

Bien entendu, avec plus de 2 millions de visites annuelles, les Ecoguides doivent également faire respecter un certain nombre de règles afin d’assurer l’accès aux recyparcs à un maximum de personnes tout en garantissant leur sécurité et en maintenant les espaces propres et fonctionnels. Intradel a par ailleurs publié un guide pratique à consulter pour en prendre connaissance préalablement à une visite, par exemple.

Parmi les quelques règles de base, il est bon de rappeler qu’il faut respecter les heures d’ouverture et que seuls les dépôts de courte durée sont encore acceptés 15 minutes avant la fermeture. Pour un gain de temps sur place et le dépôt des déchets dans les conteneurs appropriés, il convient de préparer sa visite et de réaliser un tri avant son arrivée. Enfin, les dépôts sont soumis à des quotas journaliers et annuels.

Que deviennent vos déchets ?

Chaque fraction suit une filière de traitement pour être transformée ou recyclée le plus efficacement possible selon une logique de réduction de l’impact environnemental.

Une fois transformés, certains matériaux servent au secteur de la construction. Par exemple, les inertes, tels que les briques et les briquaillons, sont concassés et criblés afin d’être réutilisés comme matériaux de construction lors de la fondation de routes.

Les déchets de plâtre sont, depuis peu, collectés séparément des encombrants dans 27 des 49 recyparcs afin d’être incorporés à de nouveaux matériaux à base de plâtre. Quant à la frigolite, elle est utilisée pour la fabrication de mortier isolant.

De leur côté, les déchets de jardin sont quant à eux transformés en biomasse ou en compost.

Pensez “réemploi”

Comme le meilleur déchet reste celui qui n’existe pas, Intradel favorise également la réutilisation et le réemploi des objets encore en bon état dont vous n’auriez plus besoin. 12 recyparcs proposent d’ores et déjà de passer à l’action en collectant ces objets réutilisables. C’est une bonne pratique récompensée, car ces objets en bon état n’entrent pas dans votre quota !

Pour plus d’informations sur les recyparcs et Intradel, consultez le site www.intradel.be ou suivez la page facebook.com/intradel