En recherche de formation ? “Le Tour des métiers” vous attend portes ouvertes !

Jeunes, adultes en reconversion, chercheurs d’emploi ou porteurs de projets entrepreneuriaux : l’alternance permet d’acquérir un solide bagage dans le domaine qui vous convient ! Combinant des périodes d’apprentissage théorico-pratique au centre de formation et des périodes de pratique en entreprise privée ou publique, la méthodologie séduit. En effet, cette méthode d’apprentissage prévoit une répartition des temps de formation à concurrence de 50 % en entreprise et de 50 % au sein du centre de formation. L’avantage ? Connaître le métier tout en l’apprenant et en étant rémunéré. Cette formule permet aussi d’atteindre une meilleure adéquation entre l’offre et les besoins du marché, en particulier dans les métiers dits émergents et ceux porteurs d’emploi. Du côté des entreprises accueillant des alternants, la formule leur offre l’opportunité d’évaluer directement ceux et celles qui pourraient un jour devenir leurs futurs collaborateurs. L’employeur a, en outre, l’occasion de former un profil en adéquation avec ses besoins.

Pourquoi l’efp ?

L’efp existe depuis plus de 50 ans. Il accueille plus de 5000 personnes par an et propose, en collaboration avec le sfpme, plus de 90 formations à un métier. Chaque collaborateur adhère à ces principes qui à leur tour guident les prises de décision quotidiennes et les attitudes de chacun : écoute, respect, pragmatisme et générosité. Et puis aussi : promouvoir l’excellence en proposant des formations de qualité, des formateurs de marque et des ateliers à la pointe de la technologie. La colonne vertébrale de l’accompagnement ? Positiver, même quand cela semble difficile en adoptant une attitude résolument tournée vers l’avenir. Toutes ces valeurs permettent une mise à l’emploi rapide, ce qui est un plus non négligeable en cette période de crise.

Journée portes ouvertes atelier à l'Efp ©Efp

Pourquoi se rendre à des Portes Ouvertes ?

Chercher sur le net, c’est bien. Découvrir les équipes d’un centre de formation ou d’une école et s’informer directement auprès d’eux pour être bien orienté, c’est mieux. Quelle est la valeur ajoutée d’une porte ouverte pour le public ? :

- Rencontrer et discuter avec les formateurs, des professionnels en activité ;

- Visiter les ateliers professionnels et leurs équipements de pointe ;

- Percevoir la qualité des services ;

- Affiner un choix et choisir un parcours de formation en toute connaissance de cause.

Une Journée Portes Ouvertes est une vitrine proposée au monde extérieur, comme on ouvre la porte d’une maison. En ce sens, une porte ouverte, c’est bien plus qu’un catalogue ou un site web. Cela permet de découvrir un cadre d’apprentissage avec ses cinq sens. Venez découvrir votre avenir, le dimanche 23 avril, en discutant avec des professionnels. Et puis, n’hésitez pas à emmener vos proches. L’entourage est un facteur important dans le choix d’une formation. Plus d’infos et programme sur : www.efp.be