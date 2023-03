Le monte escalier Belgique peut être utilisé par tout le monde car il est particulièrement intuitif. Il est très utile pour les personnes qui rencontrent des difficultés à monter et à descendre les escaliers. Dans la majorité des cas, les personnes qui l’utilisent ont des douleurs articulaires aux genoux, des vertiges, un manque de force, des rhumatismes ou souffrent d’arthrose. Le monte escalier permet alors d’éviter les chutes qui pourraient s’avérer très dangereuses, mais également les douleurs aux articulations. Cet appareil est parfait pour augmenter l’autonomie et la sécurité.

Les différentes sortes de monte escaliers

Il existe 3 sortes de montes escaliers. Le choix dépend des rails sur lesquels ils coulissent. Ils sont eux-mêmes définis par les caractéristiques de l’escalier sur lequel ils sont placés. Quel que soit le modèle dont vous avez besoin, il existe des fauteuils aux couleurs et aux matières variées et différentes finitions pour les rails. Selon le rembourrage choisi, le siège sera plus ou moins confortable. Les monte escaliers peuvent également avoir diverses options. Ainsi, en plus d'être très pratique ils s'accordent parfaitement à votre intérieur ou à votre extérieur.

Le monte escalier droit

Il est plus courant car il est utilisé sur les escaliers droits. Il peut être installé sur des rampes mesurant jusqu’à 12 mètres de hauteur. Si cela est nécessaire, il est possible de couper le rail afin de l’adapter parfaitement aux dimensions de votre escalier. Le rail est généralement fait à partir d’aluminium anodisé, et résiste bien aux rayures. Pour installer un monte escalier droit, il est important de veiller à avoir suffisamment d’espace au-dessus de la tête de la personne assise, mais également une largeur suffisante pour pouvoir continuer à utiliser l’escalier normalement.

Le monte escalier tournant

Il est conçu pour les escaliers comprenant des virages ou des designs particuliers. Ainsi, il s’adapte aux dimensions, aux formes et aux spécificités de votre escalier. Ce monte-escalier prix Belgique est plus élevé car il est fait sur mesure. Il est important d'étudier les caractéristiques et les dimensions de cet espace pour proposer un modèle parfait. Sa fabrication peut également être plus longue qu’un modèle droit.

Le monte escalier extérieur

Ce modèle est spécialement adapté aux escaliers extérieurs. Ses rails métalliques et son siège sont particulièrement résistants, ils peuvent être exposés à une forte chaleur, mais aussi au froid et à l’humidité. Pour garantir sa durée de vie, le monte escalier extérieur est bien souvent équipé d’une housse de protection et d’un système de verrouillage à clé pour renforcer sa sécurité.