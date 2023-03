Antica Fine Art Fair, le rendez-vous incontournable des amateurs d’Art lance une édition printemps sur le site mythique de Tour&Taxis

Elles font l’Art

Forte de la réputation et des 45 ans de succès d’Antica Namur, ce nouvel évènement s’appuie sur les bases solides et appréciées de la foire namuroise et s’installe à Bruxelles sur le site chargé d’histoire de Tour&Taxis. La thématique est transversale pour cette première édition de haut vol. Sous l’appellation “Elles font l’art”, Antica Brussels souhaite mettre en lumière les femmes qui font l’Art. À travers des conférences, un parcours thématique digital, des highlights et autres initiatives, Antica Brussels entend donner de la visibilité aux artistes, galeristes, expertes, collectionneuses… et autres personnalités qui contribuent par leurs actions quotidiennes, à l’histoire de l’art.

Les forces d’Antica Brussels

Aujourd’hui plus que jamais, les foires doivent se réinventer pour attirer un public de collectionneurs et d’amateurs devenu plus éclectique. Face à ce marché, Antica mise à Bruxelles sur une formule innovante : un format compact de cinq jours qui se recentre volontairement sur la Belgique, avec 80 % de galeries nationales. Portée par les exposants piliers de Namur, Antica Brussels vient défendre et renforcer son ADN à Tour&Taxis, à savoir les valeurs sûres, l’élégance et l’éclectisme, en réunissant toutes les spécialités et toutes les époques. Tout comme à Namur, elle renforce et garde son ancrage solide dans les tableaux 19ème et 20ème, la peinture belge et européenne de l’Après-Guerre, le bijou, le mobilier ancien et vintage, ainsi que l’objet de collection. Antica Brussels assume son positionnement et répond donc aux attentes du marché en proposant une foire Fine Art avec des prix accessibles. Pièces de qualité et mises en scène soignées seront privilégiées par les exposants.

Les noms confirmés amorcent non seulement la qualité de cette première édition, mais attestent également de l’intérêt que le secteur porte à cette nouvelle initiative : Claeys Gallery, Cruège de Forceville, Gothsland, Galerie Capazza, Galerie Alain Pautot, Bruno Sugeres, Galerie Ary Jan, Galerie Raf Van Severen, Dus’Art Gallery, Ming-k’i Gallery, Andrée Cordeau, Galerie de Potter d’Indoye, Philippe Heim, Galerie K&G Van de Ken Artimo, New Hope, Thomas Deprez, Hurtebize, Jan Muller, Fred Muller, Vanhoenacke et Lancz.

Outre la découverte artistique, Antica Brussels se veut être un lieu de rencontres et d’échanges qui privilégie la convivialité et l’accueil de ses visiteurs. Une foire définitivement à inscrire à l’agenda !

SAVE THE DATE

ANTICA Brussel 2023

Quand ? du mercredi 19 avril au dimanche 23 avril

Où ? Tour&Taxi – Avenue du Port 88, à 1000 Bruxelles

Événements

Preview : mercredi 19 avril 2023 de 14h à 22h (sur invitation)

Vernissage : jeudi 20 avril 2023 de 14h à 22h (sur invitation)

Salon : du vendredi 21 au dimanche 23 avril 2023 de 11h à 19h

Billetterie en ligne : https://anticabrussels2023.ticketlive.be/selection

Informations complémentaires sur : https://www.antica.be/