Se lancer à l’export : la première Brussels House s’installe à Milan

L’art de vivre made in Brussels

La Brussels House occupe une centaine de mètres carrés au rez-de-chaussée d’un immeuble de Porta Nueva, un quartier vivant, bien connu des Milanais·es et des touristes pour ses activités culturelles et sa beauté architecturale. En face, l’un des points d’attrait majeurs de la ville : le Bosco Verticale de Stefano Boeri, un gratte-ciel résidentiel éco-durable recouvert de plus de 20.000 arbres.

L’aménagement intérieur de la Brussels House est, à lui seul, une fabuleuse carte de visite de l’éco-conception et des synergies bruxelloises avec les contributions de Bel Albatros, BC Materials, MicroFactory, Sonian Wood Coop, BatiTerre, RecyK, RotorDC, Maak&Transmettre et Epigone ! Pensée comme une vraie maison, avec une cuisine, un salon, un bureau et même un dressing, la Brussels House fait la part belle à une soixantaine de créateurs·trices bruxellois·es, à commencer par son aménagement conçu par l’atelier oPLA et réalisé par MCB Atelier. On y retrouve notamment les créations de Conni Kaminiski, Bestellte Beute, Niyona, Norm Shoes, Saskia Shutt, Virginie Château, Roseline d’Oreye, The Good Beer Spa, Indigène, Odyskin, La Beer Époque…

De l’audace éco-consciente

Le salon se découvre à la lumière des lampes de table en origami de Ben Artside, des créations luminaires en métal de Virage et en céramique de Terre de Rêves. On s’assied sur une chaise vintage upcyclée par Machao Design et rehaussée d’un coussin Twaska ou on se love dans le pouf de Sanna Pack’une vie sélectionné par Orybany. Et on profite de la sélection musicale de 50 vinyles made in Brussels signée Caroline Music, qui alterne entre Tukan, Telex et Zap Mama.

L’audace éco-consciente du design bruxellois, c’est aussi une armoire en réemploi signée Regglo éclairée par une lampe Permafungi conçue à partir de mycélium, un meuble en Cartons d’Anaïs, une chaise en jean recyclé co-signée Re-Use Fabrik et Design with Sense. On apprécie également les créations en crochet de Plic, les céramiques du Studio Hedi, les oeuvres sélectionnées par la Voie des Arts et les porcelaines de Frédérique Ficheroulle. Les murs, quant à eux, font la part belle aux œuvres d’Alexandra Daoust et de Gabrielle Fabry de Moirés et aux herbiers des fleuristes durables de Versus.

Côté cuisine, les papilles découvriront : Corica, Gudule, Brussels Beer Project, En stoemelings, Mad Lab, Eclo Farm, Buddy Buddy, Pipaillon, Artisan chocolatier Vandenhende, Eugène Chocolatier….

Be a Brusseler

Le typographe François Tusseki apporte, quant à lui, sa touche à la vitrine. Apposé sur cette dernière, le slogan “Be welcome. Be yourself. Be a Brusseler” démontre clairement les intentions de la Région en termes d’attraction de talents internationaux. “Bruxelles est unique et présente des atouts uniques. Nous sommes souvent trop modestes alors que nous avons des entreprises, des produits, des artistes, des architectes, des restaurants… parmi les meilleurs au monde. Les Brussels Houses constituent une véritable vitrine pour notre merveilleuse ville. Grâce à elles, nous pourrons montrer au monde, dans des sites stratégiques, qui nous sommes et ce dont nous sommes capables”, affirme Pascal Smet, Secrétaire d’État bruxellois aux Relations internationales et au Commerce extérieur.