Les conseils de Pauline Pauline Deleu a étudié l’architecture d’intérieur et travaille en tant que conseillère showroom chez Facq Kuurne depuis novembre 2021.

• Obtenez les conseils avisés d’un installateur. « Via une visite sur site, un installateur peut rapidement se faire une idée précise des possibilités et des limites techniques. Vous éviterez ainsi les problèmes et les déceptions dans la suite du processus. »

• Prenez rendez-vous. « Une visite au showroom peut rapidement prendre une à deux heures. Avec un rendez-vous, vous évitez les longues périodes d’attente et les conseillers du showroom vous offriront le meilleur service. »

• Soyez réaliste. « Les trois éléments que les gens sous-estiment le plus souvent dans un projet de salle de bains sont le budget, l’espace nécessaire et le délai de livraison.