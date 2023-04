Votre nouvelle salle de bains en 6 étapes

Généralement, nous pensons tous savoir ce que nous voulons, mais au bout du compte, certaines décisions ne sont pas si faciles à prendre. C’est pourquoi il peut être utile d’en dresser une liste en termes concrets. Ainsi, demandez-vous quels sont les équipements qui doivent absolument se trouver dans votre salle de bains et ceux qui sont simplement ‘agréables à avoir’ mais pas indispensables ? De combien d’espace de stockage avez-vous besoin ? Avez-vous des enfants ou des difficultés à vous déplacer ? Vos priorités sont-elles le confort, le design ou la facilité d’entretien ?

Mettez votre budget sur papier et commencez à réfléchir au style ou à l’atmosphère que devra avoir votre salle de bains. Si cela vous semble nécessaire, rassemblez des échantillons de couleurs et leurs références dans un moodboard, ou prenez des photos du reste de votre intérieur pour vous en inspirer. Il y a tellement de choix de nos jours que, sans conseils, vous risquez de perdre de vue l’essentiel et d’avancer à l’aveugle.

Étape 2 : Dressez un plan de votre salle de bains

La salle de bains est une pièce très technique et son ameublement se compose en grande partie d’éléments fixes. Cela signifie que si quelque chose ne vous convient pas, vous ne pourrez pas le déplacer ou le modifier. C’est pourquoi, il est important d’aménager l’espace au mieux du premier coup.

Si vous avez engagé un architecte ou un décorateur d’intérieur, il vous fournira certainement, en plus de sa proposition de design, tous les plans nécessaires. Sinon, vous devez mesurer et dessiner vous-même la configuration de votre pièce existante, éventuellement en collaboration avec un installateur. Il est vital que vous indiquiez non seulement les dimensions de tous les murs, portes et fenêtres, mais aussi l’emplacement des conduites d’eau et des canalisations, la position des prises de courant et des radiateurs et même le sens d’ouverture de la porte. De cette façon, vous pourrez aisément déterminer si les équipements choisis s’adapteront à votre salle de bains et combien d’ajustements techniques seront nécessaires. Il est également utile d’inclure des informations sur votre boiler ou autre système d’eau chaude.

Étape 3 : Direction le showroom

Avez-vous dressé votre liste de souhaits, décidé de votre budget, réalisé votre moodboard et votre plan ? Dans ce cas, direction le showroom ! C’est l’endroit idéal pour découvrir toutes les possibilités qui s’offrent à vous : la rugosité, la douceur, la chaleur ou le froid de certains matériaux, le niveau de détail de la finition des meubles ou encore la qualité de la prise en main d’un robinet.

La plus grande valeur ajoutée d’un showroom réside dans les conseils fournis par les conseillers Facq que vous pouvez y rencontrer. Ils examinent avec vous les différentes options, vous aident à réfléchir à l’ameublement, vous conseillent les styles et les matériaux et mettent en perspective vos souhaits, l’espace disponible et le budget. Vous aimeriez une baignoire sur pieds par exemple, mais votre salle de bains s’avère trop petite pour cela ? Ou bien votre budget est insuffisant pour installer tel type robinet ou de lavabo ? Alors, il y a fort à parier que le conseiller du showroom saura vous proposer une alternative intéressante.

Étape 4 : Réfléchissez d’abord, commandez ensuite

Les choix que vous effectuez lors de la visite du showroom seront consignés dans une offre détaillée, après quoi vous disposerez du temps nécessaire pour tout passer en revue. Êtes-vous certain(e) d’avoir pensé à tout ? La palette de couleurs est-elle appropriée ? Votre partenaire et vos enfants sont-ils d’accord avec tous vos choix ? Avez-vous dépassé votre budget et quels éléments pourraient éventuellement être supprimés pour le rééquilibrer ? Si possible, réexaminez le devis avec votre architecte (d’intérieur) ou votre installateur et, en cas de doute, n’hésitez pas à contacter à nouveau le conseiller du showroom Facq ou à prévoir une visite supplémentaire. Satisfait(e) du résultat ? Alors, vous pouvez procéder à la commande.

Étape 5 : L’aménagement

Une fois votre commande validée, Facq se met en quête de tous les équipements, meubles et accessoires. Le délai de livraison dépend du produit et vous sera communiqué au moment de passer votre commande. Vous pouvez alors commencer à penser à la réalisation, en coordonnant la planification avec l’installateur et les autres entrepreneurs tels que le poseur du revêtement de sol et en entamant éventuellement déjà les travaux préparatoires tels que la démolition, la pose ou le déplacement de tuyaux. Ensuite, bien sûr, débutera la construction proprement dite. L’idéal est de confier cette tâche à des professionnels reconnus, mais des bricoleurs disposant du savoir-faire adéquat peuvent aussi y parvenir. Quel que soit votre choix, faites très attention à l’étanchéité !

Étape 6 : La touche finale

Vous pourrez profiter de votre nouvelle salle de bains presque immédiatement après son installation, mais vous voudrez sans doute encore la compléter avec des accessoires personnalisés, du linge de bain et éventuellement des plantes et de la décoration.

Les conseils de Pauline

Pauline Deleu a étudié l’architecture d’intérieur et travaille en tant que conseillère showroom chez Facq Kuurne depuis novembre 2021.

• Obtenez les conseils avisés d’un installateur. « Via une visite sur site, un installateur peut rapidement se faire une idée précise des possibilités et des limites techniques. Vous éviterez ainsi les problèmes et les déceptions dans la suite du processus. »

• Prenez rendez-vous. « Une visite au showroom peut rapidement prendre une à deux heures. Avec un rendez-vous, vous évitez les longues périodes d’attente et les conseillers du showroom peuvent vous offrir le meilleur service. »

• Soyez réaliste. « Les trois éléments que les gens sous-estiment le plus souvent dans un projet de salle de bains sont le budget, l’espace nécessaire et le délai de livraison.