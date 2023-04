Le plein d’activités pendant les vacances de printemps !

« Walibi, le plus célèbre d’entre eux, accueille les enfants dès la marche, et proposera une nouvelle attraction, « Silverton », précise Coline Senterre, Responsable de communication à la Maison du Tourisme du Brabant wallon.

Sur le thème du Far West, son ouverture est programmée pour l’été 2023. Son nom fait référence au train desservant, au XlXe siècle, la ville minière de Silverton, perdue à 3 000 m d’altitude dans les Rocheuses (Colorado). ll s’agira d’une attraction interactive et ludique, d’une capacité de 24 passagers. Chaque véhicule de deux places sera équipé d’une manette qui permettra d’interagir et de basculer dans les airs jusqu’à 90° d’inclinaison latérale.

Le parc Walibi a, par ailleurs, reçu le prix de la meilleure attraction aquatique d’Europe pour son attraction Pulsar.

En pratique, le parc est ouvert de 10 à 18h du 5 au 10 avril, du 12 au 16 avril, du 20 au 23 avril, du 27 avril au 14 mai, puis du jeudi au dimanche.

Le parc aquatique Aqualibi, de son côté, est ouvert tous les mercredis, vendredis et week-ends (ainsi que le lundi de Pâques), et tous les jours pendant les vacances de printemps.

L’Aventure Parc, enfin, est ouvert le week-end et pendant tous les congés de printemps. Pour rappel, il accueille les enfants dès l’âge de 4 ans et propose 28 parcours et 280 jeux dans les arbres.

Du chocolat en veux-tu en voilà

Qui dit Pâques, dit œufs et donc chasses aux œufs ! Plusieurs rendez-vous ont été fixés dans la verte province.

Le 09/04 : chasse aux œufs à la Ferme de Mont-St-Jean et à la bière (pour les parents) en fin de journée.

Le 10/04 : jeu de Pâques à l’abbaye de Villers-la-Ville.

Le 10/04 : chasse à la bière à l’abbaye d’Aywiers.

Le 10/04 : Schtroumpfs aux œufs au Dolce de La Hulpe.

Du 8 au 10/04 : chasse aux œufs au dernier QG de Napoléon et week-end de Pâques à la ferme de Grez-Doiceau (activité avec les animaux + petits tracteurs).

Des balades pour s’oxygéner et… s’amuser !

Si le temps le permet, des balades dans les principaux parcs de la province (parc du château d’Hélécine, Bois des Rêves et Domaine Régional Solvay) offriront une véritable bouffée d’oxygène aux promeneurs. Ces parcs sont, en outre, d’une beauté exceptionnelle en cette saison. Vous trouverez, par ailleurs, 80 balades à pied et 50 à vélo à travers tout le Brabant wallon via le site web destinationbw.be.

Enfin, les chasses Totemus (accessibles pendant toute l’année via une application sur téléphone portable), entre jeux de piste et geocatching, vous transformeront en détectives. Concrètement, des questions vous sont posées dans l’appli pour découvrir l’étape suivante du parcours (il existe presque une chasse Totemus par commune).

Des expos à gogo

Au volet culturel, trois expos sont à l’agenda en cette période printanière.

· Jusqu’au 24/04 : l’expo « Fragile nature » de l’artiste de renommée internationale Bob Verschueren est visible à l’abbaye de Villers-la-Ville. Neuf installations à caractère végétal, dialoguent avec l’architecture des bâtiments séculaires. L’artiste plasticien s’interroge sur l’irréversibilité du temps avec la nature comme matériau artistique. Ses compositions poétiques font écho à l’esprit des lieux.

· Jusqu’au 01/05 : « La marine sous le premier empire » est proposé au musée Wellington. Au programme : les nombreuses innovations techniques apportées à la navigation.

· Jusqu’au 14/05 : « Fossiles & fiction » est visible au musée L à Louvain-la-Neuve. Au menu, une sélection de fossiles et de spécimens zoologiques actuels. À partir de la collection de paléontologie des vertébrés de l’UCLouvain, l’expo vous emmènera dans un passionnant voyage entre les origines de la vie et son devenir.

Infos : www.destinationbw.be