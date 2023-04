“Nous multiplions les initiatives pour vous aider à trouver des alternatives aux protéines animales. Ainsi, nous contribuons à un meilleur environnement et une alimentation plus saine, écrit Colruyt dans une publication Facebook. Pour vous y aider, Colruyt Group entend bien jouer un rôle de pionnier et multiplier les initiatives innovantes: moules et soja belges, barres de grillons, burger hybride (produit développé à 100% en interne)."

Face à ce message, plusieurs producteurs de viande belges ont réagi, s'insurgeant contre la chaîne et le contenu de son message : “L’élevage en Belgique, c’est vraiment un élevage qui fait partie d’une économie circulaire, qui est très importante, explique Manu Laruelle, éleveur bovin, au micro de RTL Info. Les vaches sont plus ou moins pendant sept mois de l’année dans des pâtures et ces pâtures sont les meilleurs puits de carbone qui existent au monde.”

Nicolas Perreaux, vétérinaire avec une spécialisation dans l'agro-alimentaire, dénonce également les propos de Colruyt. “En Belgique en 2020, la consommation moyenne de viande par habitant était de 10 kilos. Donc, pendant plus de 20 ans, on pouvait manger de la viande wallonne pour compenser un vol en Thaïlande en avion. Cela permet de repenser les échelles de grandeur de cette production de viande dont on fait souvent le bouc émissaire aujourd’hui du réchauffement climatique.”

Plusieurs consommateurs ont également réagi avec colère à la publication : “Je boycotte les enseignes qui nous vendent des insectes!”, écrit quelqu'un, “Vendre un rayon en détruisant un autre monde, celui qui vous a enrichi... C'est minable”, proteste un autre. Les messages de colère sont nombreux : “Déçue et en colère”, “Quand Colruyt veut tenter de surfer sur une vague au point de se rendre ridicule. Ce n’est pas grave, j’irai me fournir chez un artisan du coin”, “Vous n’avez pas de conscience” ...

Colruyt a fini par répondre aux critiques : “Avec cette campagne, en aucun cas, nous ne nous prononçons contre la viande. On vise un rapport plus équilibré entre la consommation de protéines animales et végétales et tendre vers un régime flexitarien”, ont-il déclaré.