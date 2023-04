Portes ouvertes UCLouvain : ne rate pas le rendez-vous d’information du futur étudiant que tu es !

La première année d’étude à l’UCLouvain vise à t’apprendre l’autonomie, tout en étant encadré par des conseillers et conseillères aux études, pour te guider pas à pas dans la vie universitaire. La spécificité de la première année de bachelier ? Le fait de toucher à toutes les disciplines, tout en développant déjà les domaines propres à ta filière d’étude.

Les différences UCLouvain ?

- Les mineures, des sortes de cours à option qui te permettent de soit tester un autre domaine d’étude que celui dans lequel tu t’es lancé, soit d’approfondir celui de ton choix.

- Le pôle d’aide à la réussite, qui t’accompagne dans ta transition du secondaire vers l’université avec notamment, les cours préparatoires.

- La pédagogie innovante qui te permettra d’apprendre autrement grâce à de nouveaux supports de cours et technologies tels que Wooclap (un outil interactif de vote) ou Wooflash (une plateforme de microlearning).

- La vie extra-académique riche, avec plus d’une centaine d’activités sportives organisées par le service des sports, un calendrier culturel varié tout au long de l’année, ou encore les kots-à-projets qui proposent également une multitude d’activités sur les campus.

L’objectif ? Ta réussite ! Et le cadre d’étude est riche : bibliothèques, accès aux ressources numériques, salles didactiques informatiques équipées, learning centers, laboratoires ou encore espaces didactiques disciplinaires.

De la théorie au terrain

Tu es en 5ème ou en 6ème secondaire ? Viens découvrir les campus participants, rencontrer des étudiant·es de l’université et poser tes questions aux enseignant·es. Au programme aussi de cette journée : des activités immersives en faculté ; des rencontres avec des membres des services aux étudiant·es (inscription, logement, aides financières, sport, culture,) et des rencontres avec des conseillers et conseillères en orientation. Etudier à l’UCLouvain, c’est opter pour une qualité d’enseignement et un accompagnement de l’orientation à l’insertion professionnelle. Ne manque pas ce rendez-vous avec ton avenir !

Save the date

Date : le 26 avril

Heure : de 13H à 18H

Consulte le programme de l’événement sur le campus de ton choix sur : https://uclouvain.be/fr/etudier/rdvinfos/jpo.html

Louvain-la-Neuve

Faculté des sciences de la motricité

Faculté de droit et criminologie

Faculté de philosophie, arts et lettres

Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation

Faculté de théologie et d’étude des religions

Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication

Louvain School of Management

Ecole polytechnique de Louvain

Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme

Faculté des bioingénieurs

Faculté des sciences

Bruxelles Woluwe

Faculté de médecine et médecine dentaire

Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales

FUCaM Mons

Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication

Louvain School of Management

Tournai

Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale et d’urbanisme

Charleroi

Ecole polytechnique de Louvain