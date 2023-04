Matexi, développeur de quartiers agréables et durables

Aujourd’hui, Matexi se profile comme un promoteur qui accorde tant d’importance à la qualité des logements qu’à leur environnement et propose ainsi des habitations durables dans des quartiers pensés et aménagés comme de véritables lieux de vie.

Quartier chaleureux ©Matexi

Des quartiers agréables et chaleureux

« Nous pensons qu’un foyer ne se limite pas à quatre murs et un toit. Il doit être situé dans un quartier agréable et facilement accessible qui incite à profiter davantage de la vie » précise Olivier Lambrecht, CEO de Matexi.

Parce que le quartier dans lequel on vit est par excellence l’espace où se construisent d’importantes relations, Matexi veille à développer des quartiers durables et inclusifs où les dimensions humaines et environnementales sont au centre des préoccupations. Les projets Matexi laissent généralement place à un mélange social et intergénérationnel d’habitants.

Stop à l’étalement urbain

En tant que développeur, Matexi est également conscient de son impact sur la société et l’environnement. C’est la raison pour laquelle l’entreprise met la durabilité au cœur de sa politique.

Le promoteur est ainsi devenu spécialiste des projets de reconversion intra-urbaine avec pour objectif la revalorisation d’immeubles existants et de sites laissés pour compte ayant déjà une place dans le tissu urbain.

« Nous examinons les moyens d’exploiter l’espace disponible de manière durable via la densification et la compacité des constructions, sans toutefois compromettre la qualité spatiale et de vie. Enfin, nous visons une architecture harmonieuse tenant compte de l’environnement » souligne Olivier Lambrecht.

Répondre aux exigences d’aujourd’hui et de demain

Depuis 1945, Matexi compte quelque 478 quartiers à son actif, comblant ainsi pas moins de 45.800 familles qui ont intégré un foyer neuf. Ce succès repose sur une approche lucide combinant les exigences d’aujourd’hui, telles qu’un prix abordable, le confort, une localisation idéale et une mobilité maximale à celles de demain, comme la durabilité et la qualité.

L’entreprise met l’accent sur les constructions neuves à haut rendement énergétique. Par souci pour la planète, chaque projet se voit attribuer un label de « durable » à « très durable » selon douze principes de conception stricts appliqués tant au logement qu’au quartier.

Le réaménagement en quartier à faible émission carbone du Charbonnage du Hasard à Cheratte est un bel exemple de l’application de ceux-ci. Par ailleurs, en face de la gare des Guillemins à Liège, Matexi collabore avec Befimmo sur le projet Paradis Express, un nouvel écoquartier de 3,5 hectares.

Et à Olivier Lambrecht de conclure : « Le travail acharné de nos employés et partenaires nous permet de maintenir une trajectoire solide. Il renforce également notre vision à long terme pour développer, en collaboration avec les parties prenantes locales, des quartiers durables qui répondent aux besoins en logement d’aujourd’hui, ainsi qu’à ceux des générations futures ».

Pour trouver un quartier prêt à vous accueillir, rendez-vous sur matexi.be