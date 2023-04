Portes ouvertes UCLouvain :

Rendez-vous le mercredi 26 avril pour découvrir l’UCLouvain et ses programmes à travers une multitude d’activités qui se dérouleront lors d’un après-midi portes ouvertes en facultés sur les campus de Louvain-la-Neuve, Bruxelles Woluwe, Bruxelles Saint-Gilles, Charleroi, FUCaM Mons et Tournai. Le programme ? : participer à des activités en faculté, poser toutes vos questions et échanger avec des étudiant·es et professeur·es de l’université.