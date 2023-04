Preuve en est. Nous avons rencontré les Travel Designers de chez Continents Insolites. Comme son nom l’indique, ce créateur de voyages sur mesure fait un véritable mantra du singulier, du rare, de l’atypique, de l’inattendu. Leurs secrets pour un Japon insolite : oser. Oser le choc des contrastes, l’expérience de l’initiation, l’art de la vacance, le hors saison. On vous embarque ?

Le choc des contrastes, au-delà de toute limite

La transcendance des contraires est dans l’ADN japonais. C’est l’un des grands enseignements de la philosophie zen : une chose est liée à son contraire qui la produit. Les opposés coexistent tout en se fondant, créent la rupture tout en s’alimentant. L’épure et la sophistication, la tradition et la modernité. Sur place, l’effet de contraste est saisissant et confondant.

Dans son allure de nébuleuse rétrofuturiste, Tokyo ouvre sous nos pieds la faille temporelle. Entre les maisons traditionnelles de l’ère Edo et les immeubles high tech, le présent regarde d’avant en arrière. On change d’espace-temps et de rythme à tout moment, entre lenteur et effervescence, entre épure et extravagance. L’art de vivre fait le grand écart entre street food agitée et dégustation zen.

À l’échelle de tout l’archipel, cette cohabitation des contraires prend une ampleur plus déconcertante encore. La rupture se marque en même temps qu’elle se brouille. On est par-delà nature et culture. Citons les châteaux féodaux d’Himeji, les temples shintoïstes et bouddhistes d’Osaka, le mont Fuji, la baie de Matsushima, les Alpes japonaises et l’île d’Hokkaido.

L’initiation, une expérience augmentée

Le Japon, c’est aussi cette destination immersive qui agrandit le champ de l’expérience. Dans l’inspiration d’un moment, tout semble à la fois ténu et inépuisable, fugace et immémorial. Toujours cette rencontre insolite des contraires, à laquelle on s’initie et qui nous transfigure.

Ainsi, l’incontournable itinéraire de Kyoto à Tokyo prend une autre dimension, devient véritablement transformateur. À Kyoto, on suit l’enseignement d’un maître chanoyu, qui nous introduit au rituel, à la pensée et au geste de la voie du thé. Autre lieu. On quitte la maison de thé traditionnelle pour l’antre secret des geishas, où s’instruire à l’art de la conversation. Tokyo n’est pas en reste. Dans l’intimité d’un entraînement, la discipline et le dévouement extrême des sumos imposent le respect, augmentent la cohérence cœur-corps-esprit.

L’art de la vacance, une échappée singulière

Sachez-le. Au Japon, les vacances se déclinent au singulier, dans une disponibilité absolue de l’être, une parfaite réceptivité, une fine acuité. Le voyageur exigeant ira trouver retraite sur les îles insolites de Shikoku, Kyushu et Yakushima. Dans ces lieux préservés et féériques, on se ressource. Dans le bain des eaux thermales chaudes, à l’abri des cèdres millénaires d’une forêt primaire, au cœur de l’esthétique japonaise d’un ryokan. Un pas de côté salutaire et vivifiant.

L’automne, un éveil à l’éphémère, hors du temps

Enfin, pour un Japon insolite, oublions le rose sakura de la floraison des cerisiers de printemps. Une pratique millénaire au Japon est la “chasse aux feuilles rouges” d’érable, appelée Momijigari. L’engouement est tel qu’on les déguste même en tempura.

L’automne est un moment symbolique et spirituel important pour la tradition bouddhiste. Il nous rappelle que la vie est éphémère, que l’impermanence de la réalité et la doctrine de l’Éveil sont un seul et même cycle. Le moment idéal pour vivre un voyage éternel, hors du temps – expression ultime du charme envoutant de l’insolite.

De l'audace, encore de l'audace ? Osez.