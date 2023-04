Votre installation électrique respecte-t-elle bien les normes établies par le RGIE (règlement général des installations électriques) ? Si votre habitation n’est pas conforme ou présente un défaut, une remise aux normes est recommandée et même obligatoire pour votre sécurité. Aujourd’hui on estime qu’environ 90 % des habitations en vente en Belgique ne respectent pas les normes en termes de mise en conformité électrique. Dans cet article, nous vous expliquons quels sont les risques et dangers auxquels vous vous exposez si vous n’êtes pas conforme aux normes. Nous vous donnons également une estimation du tarif pour une mise en conformité électrique ainsi que de nombreux conseils et astuces sur les démarches pour remettre votre habitation aux normes. Les conseils de cet article vous sont donnés par CD Engineering, expert en remise aux normes électriques depuis 27 ans.

Depuis quand la mise en conformité électrique est-elle obligatoire en Belgique ?

Depuis le 1er octobre 1981, la mise en conformité de votre réseau électrique est obligatoire dans toute la Belgique. Ainsi, qu’il s’agisse d’un raccordement au réseau ou d’une installation de réseau électrique, vous êtes tenu de mettre en place les différentes démarches pour que votre habitation soit conforme aux normes de conformité électrique. Pour tout type de logement (maison, appartement, immeuble…), en étant propriétaire, vous devez obtenir un certificat de conformité électrique renouvelable tous les 25 ans. Si vous êtes une entreprise, vous devez faire une vérification tous les 5 ans.

Quand faire ces démarches pour une mise en conformité électrique ?

Ne risquez pas une amende pour non-conformité des normes électriques. Il existe différentes situations dans lesquelles il est nécessaire de faire les démarches pour avoir une bonne mise en conformité électrique. Par exemple :

- Pour relier votre installation récente au réseau électrique, vous devez solliciter l’intervention d’un organisme de contrôle et d’un électricien agréé. Une fois la vérification de votre système, vous recevrez un certificat de conformité d’une durée de 25 ans. Passé ce délai, vous devrez refaire une demande.

- Si vous achetez une maison qui n’est pas conforme au RGIE, vous devez procéder aux différentes démarches pour faire en sorte que votre habitation respecte les règles de mise en conformité électrique en Belgique.

- Toute modification que vous apportez à votre installation et réseau électrique doit obligatoirement respecter les normes de conformité.

Les risques que vous encourez si votre maison n’est pas conforme aux normes électriques établies.

Si vous venez d’acheter une maison ou un appartement, et que votre bien n’est pas aux normes en termes de conformité, vous disposez de 18 mois pour remettre vos installations aux normes. Si vous ne le faites pas, vous risquez une amende du SPF Economie, qui reste une amende théorique. Le plus gros problème est surtout que vous êtes en défaut d’assurance, et qu’en cas de court-circuit provoquant un incendie, vous n’êtes pas aussi bien – voire pas du tout – couvert par l’assurance.

Les différentes étapes de la mise en conformité

Pour obtenir un certificat de mise en conformité électrique, vous devez faire appel à un organisme de contrôle qui s’assure que votre logement respecte bien les normes. Vous devez fournir aux inspecteurs des documents précis pour qu’ils puissent procéder à la vérification et s’assurer que vous êtes bien en règle. Vous devez leur présenter :

● Le schéma de position des différents éléments de l’installation faite par l’électricien et constitutifs de votre système électrique,

● Le schéma illustratif de l’installation électrique, aussi appelé plan électrique. Vous pouvez demander à l’électricien de le réaliser et de vous le procurer,

● Votre code EAN, un identifiant de votre raccordement au réseau électrique. Ce code comporte 18 chiffres et identifie votre compteur électrique de façon unique.