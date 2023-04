Marchés émergents : cap sur l’Amérique latine

L’attractivité brésilienne

Botafogo neighborhood ©Carmignac

Véritable puissance économique, le plus grand marché d’Amérique Latine a les cartes en main pour tirer parti du nouvel ordre géopolitique mondial.

Grand exportateur de soja, de minerai de fer et de pétrole, le Brésil va bénéficier de la réouverture de la Chine, son premier partenaire commercial. En effet, la deuxième puissance économique mondiale représentait en 2021 plus d’un tiers des exportations brésiliennes. Cette nouvelle dynamique pourrait profiter aux marchés actions du Brésil, qui offrent aujourd’hui des valorisations intéressantes.

Le cycle de resserrement monétaire brésilien est également bien avancé, après avoir atteint un pic d’inflation à 12,1 % en avril 2022, ramené à 5,8 % en décembre 2022. Bien qu’encore supérieur à la cible de la banque centrale fixée à 3,25 %, le Brésil pourrait être l’un des premiers pays à revenir à une politique plus accommandante alors même que son taux directeur est fixé à 13,75 % (2), offrant ainsi des rendements particulièrement intéressants pour les investisseurs obligataires :

Avec des rendements à 10 ans à deux chiffres significativement supérieurs à la dette des États-Unis, la dette souveraine locale brésilienne offre des taux d’intérêts réels très attractifs – parmi les plus élevés à l’échelle mondiale.

En tant que place financière majeure en Amérique latine, le Brésil abrite également des opportunités de crédit intéressantes, comme B3, la bourse des valeurs brésiliennes.

L’avantage manufacturier du Mexique

Guanajuato Cathedral ©Carmignac

L’économie mexicaine devrait croître de 1,7% en 2023(3) principalement portée par la consommation domestique et les échanges commerciaux avec des partenaires majeurs, tels que les États-Unis.

La politique sanitaire drastique menée par le gouvernement chinois en réponse à la crise du Covid-19, ainsi que les tensions sur les chaînes de production en résultant ont considérablement impacté les équilibres commerciaux à travers le monde. Pour pallier ces difficultés, les principales régions importatrices se sont tournées vers des pays géographiquement plus proches afin de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement : c’est ce qu’on appelle le nearshoring. Ainsi, les États-Unis relocalisent ses activités de production au Mexique.

Au-delà de la proximité géographique, les deux régions ont renforcé leur relation au fil des ans, au travers d’investissements directs à l’étranger (IDE) et d’accords commerciaux.

Sur le plan obligataire, bien que la Banque centrale mexicaine ait commencé ses hausses de taux plus tardivement que les autres pays émergents, son taux directeur se porte aujourd’hui à 11 % (4). L’amélioration générale de ses fondamentaux fait ainsi du Mexique un émetteur intéressant.

Dans ce contexte, nous trouvons des opportunités intéressantes au sein des marchés actions et obligataires mexicains :

Au sein des marchés actions , la banque Grupo Banorte bénéficie de ce phénomène de nearshoring grandissant et offre des perspectives de croissance attrayantes au sein d’un marché encore sous-pénétré au Mexique.

Les marchés obligataires offrent quant à eux des rendements réels très attractifs, conséquence de la lutte de la Banque centrale contre l’inflation, notamment sur la dette locale qui propose des taux d’intérêt proches des deux chiffres sur dix ans.

D’autres pays d’Amérique Latine bénéficient d’un contexte favorable à leurs économies et produisent les matières premières nécessaires à la consommation mondiale. C’est par exemple le cas du Chili, premier exportateur de cuivre au niveau mondial et également producteur de lithium, qui sont des ressources incontournables pour la transition énergétique.

