Travailler chez Beobank : “Beobank me motive en permanence : je peux évoluer dans diverses fonctions”

L’ouverture de Beobank a plu à Sophie. « Ce ne fut pas une période de sollicitation longue et lente où il fallait à chaque fois attendre une semaine pour obtenir une réponse. L’équipe des ressources humaines a vu en moi une bonne candidate et m’a immédiatement proposé un emploi. Je n’ai reçu mon diplôme qu’une semaine après avoir commencé à travailler. »

Se développer sans changer d’employeur

Au siège à Bruxelles, Sophie a suivi un parcours professionnel varié. Elle a notamment travaillé au sein du département opérationnel, mais aussi aux départements expérience client, crédits et marketing. « Vous commencez à un poste spécifique et vous pouvez progressivement mettre en valeur vos connaissances et vos compétences. Les managers sont attentifs à votre esprit d’entreprise et à vos intérêts. Si vous êtes motivé pour assumer davantage de responsabilités ou découvrir un autre département, vous en aurez l’occasion. Et il ne faut pas attendre plusieurs années. »

« En tant que collaborateur junior, un collègue sénior vous accompagne. Cela permet d’essayer divers rôles. Que vous soyez jeune ou plus expérimenté, vous êtes motivé à travailler chez Beobank car il existe de nombreuses fonctions au sein desquelles vous pouvez évoluer. Mieux : la banque vous demande ce que vous avez en tête comme prochain projet. »

Relever régulièrement un nouveau défi n’est possible que parce qu’il y a un bon accompagnement à chaque nouveau départ. « Les collègues sont vraiment là les uns pour les autres. Il n’y a pas de murs entre nous. On peut se contacter en cas de question et obtenir de l’aide rapidement. Il m’arrive par exemple d’aider un collègue qui travaille sur un projet pour lequel j’ai plus d’expérience. L’énergie positive du management est importante pour nous. Cette disponibilité et motivation font du bien à l’équipe. »

Partir chaque jour au travail avec enthousiasme

Cela fait maintenant trois ans que Sophie a accepté la proposition de Beobank de devenir directrice de l’agence à Waterloo. « En 2018, j’avais eu une opportunité de travailler pour le réseau d’agences mais cela s’est présenté juste au moment où j’avais accepté une autre fonction. Une fois le projet terminé, je me suis dit que c’était le moment ou jamais. Je voulais encore me développer et apprendre quelque chose de nouveau. J’avais toujours travaillé au siège. Aujourd’hui, je dirige une équipe de neuf collaborateurs et je suis en contact avec les clients. Je n’avais pas d’expérience dans la vente. Là encore, la banque a prévu un bon encadrement. Je peux compter sur toutes les ressources et le support dont j’ai besoin pour faire mon travail. »

Sophie vit avec son mari et ses deux enfants dans la région de Wavre. « Pour moi, il est important d’avoir un bon équilibre travail-vie privée et de rester motivée. On passe beaucoup de temps au travail. Chez Beobank, je trouve cet enthousiasme et cette passion depuis 27 ans car la banque m’écoute à chaque fois que je suis prête à me lancer dans quelque chose de nouveau. J’ai toujours reçu des propositions qui m’ont motivée et permis de continuer à me développer. J’apprécie grandement cela. J’ai besoin de défis et j’en relève ici depuis près de 30 ans. »

