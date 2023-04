Orange 5G Lab : La révolution 5G au cœur de la réalité virtuelle et augmentée

Actuellement, seuls quelques projets pilotes d’applications bien spécifiques existent à destination des entreprises. Des start-ups belges comme Nirli et Iristick sont dans la course et proposent, notamment, des applications pour le secteur de l’immobilier ou des lunettes intelligentes. Mais, cela ne semble être qu’un début d’une rapide avancée. “Une fois la 5G ultrarapide déployée à grande échelle, cela va complètement changer la donne”, affirme Michaël Peeters, directeur de l’innovation chez Orange. “Elle va être un véritable catalyseur de la transformation numérique”. Pourquoi ? Parce que l’arrivée de la 5G, c’est bien plus qu’une mise à jour du réseau mobile 4G.

Plus qu’une simple mise à jour

“La 5G présente de nombreux atouts : une bande passante plus large, une plus grande réactivité, une latence bien plus faible et la possibilité de procéder à un découpage du réseau. En d’autres termes, il est possible de commencer à réserver une partie d’un réseau public pour créer un réseau privé destiné aux applications professionnelles”, nous explique Michaël Peeters. “Cette combinaison d’atouts permettra aux applications en ligne d’être plus rapides, de meilleure qualité et plus sûres” . Et Orange Belgium crée un écosystème pour faciliter cette innovation technologique. “L’arrivée de la 5G nous permet de développer des solutions spécifiques grâce auxquelles les entreprises vont pouvoir créer de la valeur ajoutée. Nous jouons ainsi un véritable rôle de pionnier. ”

La 5G dans nos Labs

Pour permettre aux entreprises de découvrir les possibilités du nouveau réseau 5G, Orange Belgique présente des exemples d’applications de la 5G en collaboration avec des collègues du groupe Orange et des partenaires informatiques locaux. Le 5G Lab situé au sein du port d’Anvers en est un excellent exemple. “Depuis 2019, nous travaillons à ces applications dans le cadre de projets de co-innovation avec des entreprises actives dans la chimie, la pétrochimie et la logistique. Nous développons ainsi notre expérience client. Nous disposons d’ailleurs d’un laboratoire 5G où nous démontrons les diverses possibilités qui peut servir de source d’inspiration aux entreprises. Un must pour tous ceux qui s’intéressent à la 5G et aux autres nouvelles technologies : les utilisations potentielles sont véritablement illimitées et couvrent tous les secteurs. ”. En ce qui concerne spécifiquement Anvers, les porte-conteneurs sont souvent trop grands pour entrer seuls dans un port. Les images des caméras du port sont donc diffusées en direct sur le réseau 5G, ce qui permet aux remorqueurs de manœuvrer avec plus de précision lorsqu’ils guident les grands cargos à travers le port.

Il existe également des 5G Lab à Liège. L’inauguration du deuxième 5G Lab belge d’Orange à l’emblématique Grand Poste de Liège, en décembre 2022, fut l’occasion d’illustrer de quelle manière la 5G peut venir en appui aux innovations industrielles. Orange y a présenté le jumeau numérique d’un robot manipulant des éprouvettes : une solution porteuse de valeur ajoutée pour les nombreuses entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques installées en région liégeoise.

