UNE CONTRIBUTION POSITIVE AU TRAVERS DES MARCHÉS ÉMERGENTS

Carmignac a été l’un des premiers acteurs à investir sur les marchés émergents dès sa création en 1989.

Nous avons pu au fil des années développer une approche différenciée et unique afin de déceler les opportunités de marché. Nous nous sommes ainsi constitué une solide expertise sur cet univers, visible à travers l’élaboration d’une gamme de Fonds spécialisés dotés à la fois de nouveaux moteurs de performance et davantage de diversification, et intervenant sur toutes les classes d’actifs.

Cet historique et la confiance de nos partenaires ont permis à notre expertise émergente de désormais représenter près de 7 milliards d’euros d’encours sous gestion [1].

Notre positionnement sur l’ESG

Intégrer les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance nous apparaît être une nécessité pour une gestion appropriée du risque compte tenu de la matérialité financière de l’ESG.

Par ailleurs, nous sommes persuadés qu’il est de notre responsabilité d’avoir une contribution positive sur la société et l’environnement sur le long terme et faire de la création de valeur pour nos clients notre priorité. C’est pourquoi nous avons toujours intégré les considérations ESG à notre analyse. Par exemple, nous n’avons jamais investi dans les secteurs du tabac ou de l’armement.

Nous avons toutefois renforcé notre démarche* et formalisé notre philosophie d’investissement durable au cours des dernières années :

*Tous les fonds et émetteurs ne sont pas concernés par cette déclaration. Pour plus de détails, veuillez vous référer à : https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-investment/apercu-4735.

**En réponse à l’article 173 de la loi française sur la transition énergétique.

En tant qu’investisseur indépendant et aux convictions fortes, nous avons choisi de nous concentrer sur trois thèmes ESG majeurs, en ligne avec l’ADN de Carmignac : le Climat, l’Émancipation et le Leadership. Aujourd’hui, plus de 90 % [2] de nos encours sont classés Article 8 ou 9 selon le règlement SFDR [3].

En savoir plus sur notre approche responsable

Notre conviction sur les marchés émergents, reflet de notre approche durable

Notre approche des marchés émergents reflète notre volonté d’investir durablement. Afin d’appréhender aux mieux les risques propres aux pays émergents, nos équipes de gestion combinent analyse des fondamentaux avec celle des critères extra-financiers. En effet, si nous nous attachons à nous pencher sur la lecture des fondamentaux macroéconomiques de chaque titre ainsi qu’à réaliser des visites in situ pour nous assurer un examen complet, nous intégrons au cœur de notre processus un outil d’analyse ESG propriétaire, START [4], afin d’apporter un éclairage humain unique et de mener le dialogue avec les entreprises autour d’indicateurs clés.

Au-delà de cette étape préliminaire, nous avons également approfondi notre démarche durable à travers des approches spécifiques. Au sein de nos Fonds actions émergentes par exemple, nous nous assurons de notre empreinte positive sur la société et l’environnement notamment en nous alignant à 9 sur 17 des Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par les Nations Unies. En effet, plusieurs ODD concernent davantage les pays émergents. “Pas de pauvreté”, “Faim zéro” ou encore “Énergie propre et d’un coût abordable” sont des problématiques souvent déjà adressées au sein des pays développés.

En ce qui concerne nos investissements obligataires émergents, nous avons notamment mis en place un outil de notation ESG propriétaire de la dette souveraine, et en particulier, un modèle dédié à la dette émergente. Notre analyse dynamique nous permet ainsi d’évaluer la trajectoire positive des pays en développement sur les piliers E, S et G ainsi que les risques inhérents. Pour chaque pilier, nous nous concentrons sur des données qualitatives telles que par exemple la part des énergies renouvelables pour la dimension environnementale, le PIB par habitant pour la dimension sociale ou encore les droits de l’homme pour la gouvernance.

Par ailleurs, nous sommes convaincus du rôle déterminant des émergents en termes d’investissement responsable. La transition énergétique ne pourra se faire sans les pays émergents, qui apparaissent désormais comme de véritables acteurs majeurs de l’innovation et des technologies vertes à l’image de la Chine, de la Corée du Sud ou encore l’Inde.

Investissements dans la transition énergétique en 2021 (mds USD)

Chez Carmignac, nous avons conjugué notre position pionnière sur les marchés émergents et notre approche ESG pour offrir des solutions d’investissement complémentaires et durables.

Ainsi, investir au sein des marchés émergents peut constituer non seulement une source de performance et de diversification, mais également une possibilité d’investir durablement.

En savoir plus sur l’approche durable mise en œuvre par Carmignac.

[1] Source : Carmignac au 31/01/2023.

[2] Source : Carmignac au 31/01/2023

[3] Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : “Article 8” qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, “Article 9” qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou “Article 6” qui n’ont pas nécessairement d’objectif de durabilité. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

[4] Le système ESG exclusif START combine et agrège les indicateurs ESG des principaux fournisseurs de données du marché. Compte tenu d’un manque de standardisation et d’un reporting insuffisant de certains indicateurs ESG par les sociétés cotées, il n’est pas possible de prendre en considération tous les indicateurs pertinents. START fournit un système centralisé au travers duquel Carmignac livre ses analyses et éclairages sur chaque entreprise examinée, même si les données externes agrégées sont incomplètes. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre Politique d’intégration ESG sur notre site : https://carmidoc.carmignac.com/SRIIP_FR_fr.pdf