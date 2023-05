Travailler chez Viva Wallet « Notre technologie et notre équipe sont nos plus grands atouts »

Les racines de Viva Wallet sont en Grèce. La Belgique a été le premier pays de déploiement. Une bonne décision, en définitive. « Les trois langues officielles, la diversité des options de paiement et l’ouverture d’esprit des gens font de la Belgique un pays très intéressant à explorer dans le cadre de nos plans d’expansion. Aujourd’hui, ce pays est l’un de nos principaux pôles à partir duquel nous soutenons nos bureaux au Benelux et en France. » Viva Wallet emploie un millier de collaborateurs dont une soixantaine en Belgique. L’entreprise prévoit une augmentation du nombre d’employés à 2.500 d’ici fin 2024, dont une centaine au hub belge.

Allez-vous être le nouveau collègue de Dimitris ?

Une ‘start-up’ de 23 ans

« Viva Wallet se caractérise par un esprit d’entreprise et de créativité et une motivation permanente à innover pour façonner l’avenir. Voilà pourquoi beaucoup nous considèrent encore comme une start-up, alors que Viva Wallet existe depuis l’an 2000. Nous avons commencé en tant que fournisseur de logiciels tiers et nous sommes devenus le partenaire privilégié en matière de logiciels de paiement de milliers d'entreprises européennes, tous secteurs confondus. À cette fin, nous mettons en place des bureaux locaux avec des équipes locales et nous nous connectons aux systèmes financiers locaux et aux méthodes de paiement locales les plus répandues. Voilà comment nous avons créé un avantage concurrentiel unique. »

« Notre technologie et notre équipe sont nos plus grands atouts », poursuit Dimitris. « Nous avons une équipe de technologues talentueux qui développent nos produits en interne sur Microsoft Azure. Les principales valeurs sont le travail d’équipe, la transparence et la participation. Nos meilleures idées émergent lors des pauses café et déjeuner. Nous aimons travailler de manière interactive. » Pour y parvenir, Dimitris encourage la communication ouverte entre tous les niveaux. « Toute l’information est accessible à tous. Le collègue qui travaille ici à Bruxelles est en contact avec le siège en Grèce et d’autres pays où nous sommes actifs. Les collaborateurs se rendent régulièrement à l’étranger pour suivre des meetings ou des formations. Nous partageons les connaissances, les problèmes, les soucis, les idées. Chez nous, vous appartenez à un groupe plus large qui poursuit les mêmes objectifs. Plus important encore, nous avons tous l’opportunité de devenir un intrapreneur potentiel. Nous formons un pool d’entrepreneurs prospère au sein de Viva Wallet. » Viva Wallet applique un généreux Plan d’Options sur Actions. Après la conclusion de l’accord avec JP Morgan, Viva Wallet a versé 50 millions de dollars à ses collaborateurs en fonction de leur contribution à l’entreprise et de leur ancienneté. Les nouveaux et futurs collaborateurs auront la possibilité de participer à un nouveau Plan d’Options sur Actions.

©Jeroen Vranckaert

Des bureaux rénovés pour une équipe innovante

Le bureau belge de Viva Wallet est situé à Bruxelles à côté de la place Rogier et offre une vue panoramique sur la ville. « Nous avons entièrement rénové nos bureaux. D’après un concept de Pieris.Architects, sous la conduite de Stella et Pieros Pieris, les espaces sont désormais ouverts et reposants. Cet environnement favorise le travail d’équipe créatif, la conception d’idées et l’intelligence éco-émotionnelle de l’équipe. La nature occupe une place centrale. C’est un lieu confortable qui contribue au bien-être des personnes et à l’interaction sociale. » Lorsque vous débutez chez Viva Wallet, vous participez d’abord à un programme de formation européen. Un parrain assure ensuite l’accompagnement nécessaire. « Plus nous soutenons nos nouveaux collaborateurs, plus ils sont performants », souligne Dimitris. « Nous en sommes vraiment convaincus. »

Viva Wallet invite toutes les personnes qui pensent que leurs qualités, leurs talents, leurs compétences et leur expertise peuvent contribuer à la croissance de l’organisation à la rejoindre. Des postes d’experts sont à pourvoir dans les domaines de la vente, le marketing, l’IT, le juridique & conformité, la lutte contre le blanchiment d’argent, KYC et KYB, les systèmes de qualité, et bien d’autres. Les collaborateurs juniors sont également les bienvenus. Si vous souhaitez faire partie d’une équipe multiculturelle et multinationale qui façonne l’avenir des paiements, d’une entreprise où l’innovation et le leadership sont dans ses gênes, alors vous savez ce qu’il vous reste à faire. We are hiring! »

