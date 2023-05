Idéalement situé au cœur de la ville de Liège sur l’esplanade des Guillemins, au pied de la tour des Finances, ce nouveau quartier mixte s’étend sur quelque 35 000 m² couvrant l’axe de développement urbain qui relie la gare emblématique de Santiago Calatrava au parc de la Boverie en passant par la Belle Liégeoise.

Mieux qu’un quartier d’affaires, c’est un véritable quartier de vie, dynamique et vivant qui s’y implante.

Des studios aux appartements 4 chambres

Outre deux bâtiments dédiés à des espaces de bureaux, 4 bâtiments résidentiels pour un total de 11 500 m² sont dédiés au logement. Parmi ceux-ci, pas moins de 115 habitations allant du studio à l’appartement 4 chambres, tous avec terrasse et parking en sous-sol pour les voitures, motos et vélos offrent une variété de possibilités. C’est un projet qui en raison de sa situation devrait donc intéresser tant les navetteurs, les familles, les retraités qui souhaitent quitter leur villa de la périphérie pour se rapprocher des commodités urbaines, que les investisseurs. Les 4 bâtiments résidentiels de Paradis Express ont été réalisés et sont vendus par Matexi.

Une crèche et divers commerces de proximité font également partie du programme et un cinquième bâtiment de logements géré par Yust est dédié au cohousing de courte ou longue durée et héberge une brasserie.

Mieux vivre la ville

C’est parce que Matexi entretient une vision d’avenir de la ville qui allie durabilité, innovation architecturale, mobilité douce et mixité des espaces partagés que le projet Paradis Express pose un regard neuf sur la revalorisation du quartier des Guillemins en pleine expansion. Les appartements se répartissent dans des bâtiments harmonieux dont l’architecture va decrescendo et présente de généreuses toitures végétales.

Outre un niveau de finition élevé, tous les appartements sont passifs avec un triple vitrage et une ventilation double flux, le chauffage en hiver et la climatisation en été. « Dans la conjoncture actuelle, opter pour une nouvelle construction représente une différence non négligeable en comparaison d’une habitation ancienne. Chez Matexi, l’accent est mis sur les nouvelles constructions à haut rendement énergétique » souligne Olivier Lambrecht, CEO de Matexi.

Le succès du projet Paradis Express ne s’est d’ailleurs pas fait attendre et de nombreux logements ont déjà été vendus.

Matexi, une référence

Il faut dire que l’entreprise repose sur plus de 75 ans d’expérience et de savoir-faire tout en s’adaptant aux enjeux de son époque. En tant que promoteur, Matexi s’engage à proposer des logements durables, intégrés aux quartiers, pensés et aménagés comme de véritables lieux de vie et d’échanges.

L’entreprise vise des réaménagements durables avec un focus mis sur les acquisitions qui concernent des friches industrielles, ainsi que des terrains ou bâtiments situés dans et à proximité des centres-villes.

En 2022, pas moins de 478 quartiers Matexi étaient en cours de développement, dont 145 sont actuellement en commercialisation. Parmi ceux-ci on dénombre 5 quartiers durables dotés d’un haut score reconnu au niveau national et international.

En tant que leader du marché, Matexi a déjà concrétisé le projet de 45 800 familles en leur offrant un nouveau foyer.

Dans la Province de Liège, plusieurs projets Matexi sont en cours, dont la résidence « Grand Léopold » à Liège, le « Quartier des Hirondelles » à Waremme et les quartiers « Esplanade des Coteaux » et « Général Leman » à Ans.

D’autres grands projets, comme la réhabilitation du site en friche de l’ancien hôpital Saint-Joseph en un nouveau projet résidentiel, complètent cette liste.

Pour découvrir le projet Paradis Express ainsi que les autres quartiers Matexi dans la région de Liège, consultez le site https://www.matexi.be