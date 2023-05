Sécurité IT : Le télétravail est dans le viseur des cybercriminels

Le télétravail rend les entreprises particulièrement vulnérables. Les télétravailleurs utilisent souvent leur propre ordinateur et leur réseau domestique, moins sécurisés, pour accéder aux systèmes de l'entreprise. Il est donc relativement facile pour les cybercriminels d'accéder à des données confidentielles et à des systèmes d'entreprise importants.

Des erreurs humaines

Les cybercriminels profitent aussi souvent d’une erreur humaine pour accéder aux réseaux d'entreprise et s’approprier des informations sensibles. Prenons l'exemple des e-mails de phishing, dans lesquels les criminels se font passer pour un expéditeur de confiance et incitent les employés à cliquer sur un lien malveillant ou à leur révéler des informations privées telles qu'un mot de passe.

Il est donc essentiel que les employés soient conscients des risques de cyberattaques et adoptent les pratiques de sécurité appropriées. Cela peut aller de l'utilisation de mots de passe forts, à modifier régulièrement, au signalement des activités et e-mails suspects au service informatique de l’entreprise. Les entreprises peuvent également effectuer des tests de sensibilisation des utilisateurs - des simulations de phishing, par exemple - qui leur permettent d’évaluer comment les employés réagissent à une demande de phishing.

©Petar Chernaev

La sécurité dans le cloud

Autre tendance : « l'intégration de solutions de sécurité informatique dans le cloud plutôt que localement sur le réseau de l'entreprise », explique Aubrey Beelen. L'un des principaux avantages du cloud est qu'il permet aux entreprises de disposer de beaucoup plus de puissance informatique de calcul pour parer les cyberattaques. Les solutions de cloud peuvent ainsi utiliser des technologies avancées, telles que l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, pour détecter et contrer les attaques. En outre, les solutions de cloud sont plus faciles à adapter que les solutions locales, ce qui permet aux entreprises d'ajouter facilement des capacités de sécurité supplémentaires en cas de besoin.

Passer à la vitesse supérieure

Ce sont surtout les PME qui doivent passer à la vitesse supérieure pour se protéger correctement. Les petites et moyennes entreprises sont tout autant visées par les cybercriminels, mais leur infrastructure informatique est en revanche souvent moins adaptée aux dernières tendances. Aubrey Beelen recommande donc d'allouer un budget suffisant à la cybersécurité : « miser plus sur la détection permet de contrer de nombreuses attaques ». Dans ce contexte, « avoir le même partenaire à la fois pour les services de connectivité et les services informatiques offre assurément une plus-value », explique-t-elle.

Plus les solutions utilisées sont intégrées, plus la sécurité est efficace. Il n’est pas possible d’éviter chaque attaque, mais de bonnes solutions de sécurité équipées de fonctionnalités de détection et de réaction peuvent aider à parer avec succès la plupart des attaques qui surviennent.

Cybersécurité : Découvrez ici comment Orange Business aide à protéger les entreprises !