Châssis : 3 critères importants pour bien les choisir

C’est le point le plus important à analyser avant d’investir dans des châssis. En effet, le choix de matériaux de qualité pour les châssis est crucial pour garantir la durabilité, l'efficacité énergétique, l'isolation acoustique et thermique, et l'esthétique de votre maison.

FT châssis connaît cette importance. C’est d’ailleurs le cœur de leur fabrication. Les patrons ont opté pour des critères de fabrication supérieurs. Pour les châssis PVC, par exemple, ils travaillent exclusivement avec des profils en PVC de la marque allemande Kömmerling à trois joints d’étanchéité, le 76 MD. De plus, ils posent des renforts triple XL en acier européen sur les 4 côtés des châssis pour leur apporter une solidité maximale et un maintien optimal dans le temps. FT châssis sélectionne pour ses vitrages des fabricants renommés tels que AGC et Saint-Gobain.

2. Le savoir-faire et l’expérience

Il est recommandé de faire installer les nouvelles fenêtres par un fabricant et installateur compétent afin d'assurer une performance optimale. En effet, la qualité de la pose ainsi que les caractéristiques du profilé et du vitrage jouent un rôle crucial dans l'isolation thermique efficace des fenêtres.

Une entreprise de menuiserie telle que FT châssis est l’interlocuteur idéal. En effet, cette société fabrique et pose des portes et châssis depuis plus de 20 ans. En optant pour cette option, vous pouvez garantir une qualité de fabrication supérieure et profiter de l'expertise de poseurs professionnels, le tout à un prix compétitif.

Leur expérience et leur exigence sont récompensées par l'acquisition de labels de qualité très respectés tels que Kömmerling Select pour les cadres, Saint-Gobain Glass Expert pour la qualité des vitrages, ainsi que Trustup.be et Quality Pro pour la fiabilité financière, sociale et la satisfaction des clients.

3. Fabrication locale

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il pourrait être avantageux de faire appel à FT Châssis, en tant que fabricant local de châssis en Belgique.

Tout d'abord, en choisissant une entreprise comme FT Châssis, vous soutenez l'économie locale et contribuez à maintenir des emplois dans la région. Cela peut être important pour ceux qui valorisent le développement économique local et souhaitent investir dans leur communauté.

De plus, en travaillant avec un fabricant local, vous pouvez bénéficier d'un service plus personnalisé et plus flexible. Les fabricants locaux sont souvent plus accessibles et plus attentifs aux besoins de leurs clients, et sont en mesure de répondre rapidement à toute demande de service ou de support technique.

Enfin, choisir un fabricant local peut également être bénéfique pour des raisons pratiques telles que la livraison et l'installation. Si vous travaillez avec une entreprise locale, vous pouvez bénéficier d'une livraison plus rapide et d'un meilleur suivi de votre commande, car l'entreprise est située à proximité de votre domicile ou de votre entreprise.

Il est également important de savoir que FT châssis a ses propres ateliers pour la fabrication des différents types de portes et châssis. Un atout non-négligeable puisqu’il permet aux patrons de vérifier la fabrication à n’importe quel moment. Un problème peut donc vite être résolu sans avoir d’incidence sur le reste de la production.

Vous n’êtes pas encore décidé à propos du choix du matériau de vos châssis ? Visitez le showroom de FT châssis. L’équipe vous accueillera avec plaisir pour répondre à vos questions et vous présenter ses produits. Cette visite sera également l’occasion de jeter un œil à leurs ateliers de fabrication.

Contact et prise de rendez-vous : 071/54.30.39, 0474/02.63.77, 0800/99.495 ou info@ftchassis.be.

FT Châssis Zoning Vilette Renaissance Rue Chapelle Beaussart, 80 6030 Marchienne-au-Pont.

www.ftchassis.be