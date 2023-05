Un roadbook sur les traces des auteurs américains

Ambiance book club : pour explorer l’Amérique dans tous ses États, au diapason des grands récits américains. Oui, mais lesquels ? Pour la traversée, comme pour les conseils de lecture, on fait confiance aux Travel Designers de Continents Insolites. Alors, vous en êtes ?

Route 163, Arizona ©Continents Insolites

Grisés par la Highway californienne

Démonstration du paradoxe made in USA, entre défense de la nature et course folle à la croissance. Dans ‘Route One’, Michel Moutot nous plonge en pleine ère industrielle, dans un combat contradictoire entre la terre et l’asphalte. Humain, trop humain. Faut-il être absolument moderne ? La question, philosophique s’il en est, nous poursuit de San Francisco jusqu’à San Diego. La Highway 1 défile, tel un balcon interminable sur le Pacifique. Les panoramas, les ponts, les falaises et les villes-mondes de Californie nous prennent aux tripes, parfois dans nos contradictions. Alors, on cherche une pause. À San Francisco, Chinatown. À Los Angeles, le Walk of Fame. À San Diego, le parc Balboa. À Monterey, la Cannery Row. À Santa Barbara, les vallées viticoles.

En mode bling-bling et art déco en Floride

Miami Beach architecture. ©Continents Insolites

Bain de légèreté garanti à Miami, réputée pour son architecture art déco et l’Ocean Drive. La belle de Floride est exubérante, reconnaissable entre toutes. Avec ses lignes symétriques, ses couleurs pastel, ses airs cubains, sa vie tropicale, ses délires, sa folie des grandeurs. Tantôt bling-bling, tantôt stylée – elle se dévoile avec gourmandise. Tout à l’image des fameux “Délices de l’inconstance” de Peter Mayle, le plus provençal des Londoniens new-yorkais – à moins que ce ne soit l’inverse.

Grand virage à l’est, l’esprit libre

Intersection de Broadway et Spring Street à SOHO Manhattan, New York City ©Continents Insolites

Vous avez l’âme d’un révolutionnaire ? Alors, foncez, direction la Liberty Bell, le symbole de l’indépendance américaine. Vous y êtes. Le 4 juillet 1776. Un peu trop boomer pour votre ado ? Alors, changement de programme. S’il est fan des 17 romans de Gossip Girl, vous allez le scotcher. L’Upper East Side, Central Park, les écoles privées new-yorkaises, l’appartement de Dan sous le pont de Brooklyn. Vous pourrez même vous initier à l’art du graff dans un atelier de quartier.

Vers une autre Amérique, affranchie

D’aucuns la trouvent frivole, superficielle. Mais l’Amérique, c’est aussi un territoire séditieux, rebelle, insoumis. Alors, on fait comme Jack Kerouac. On s’échappe de son blanc-seing. On lâche tout, on se lance sur la route – traverser le continent jusqu’au Mexique, en quête de liberté. Dans un esprit anticonformiste, son roman ‘On the road' vous emporte avec Sal, le héros et son compère Dean Moriarty sur un itinéraire bis de la mythique Route 66.

En terres arides dans le Grand Ouest

Cowboys ©Continents Insolites

Bienvenue dans le “Désert solitaire” d’Edward Abbey. Un face à face saisissant avec les terres sauvages et pionnières du Grand Ouest américain. Certes, le progrès a égratigné la région, la société de consommation est passée par là. Mais l’esprit des lieux, vous le sentez. Autre ode à la vie sauvage, en Alaska cette fois : l’échappée de Christopher McCandless dans Into The Wild, de Jon Krakauer. Les parcs naturels américains nous cueillent, comme une évidence. Les paysages, souvent, étonnent, aiment changer de décor entre déserts arides, prairies luxuriantes et montagnes enneigées. Votre roadbook : l’Antelope Canyon, le Bryce Canyon, la Death Valley, le Yellowstone, le Colorado en radeau – les casinos de la démente Las Vegas.

