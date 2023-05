Seul, en famille ou entre amis, VISITWallonia vous invite à découvrir des séjours divers et multiples ; sportifs, insolites, culturels, durables, gourmands…

L’hôtel 3 étoiles Les Sorbiers s’est installé sur les rives de la Meuse, dans un cadre verdoyant, bordé par les prés et les bois, face à l'île d'Androssart, réserve Natura 2000. Dès notre arrivée, on est immédiatement subjugué par la taille impressionnante du domaine. Il faut dire qu’il s’étend sur 17 hectares (soit un peu plus de 24 terrains de foot !), avec une vue sur la nature environnante à couper le souffle.

Un charmant ruisseau surmonté de ponts traverse un coin du domaine, on observe des parterres de fleurs, des arbres plantés ci et là, un verger riche d’une soixantaine d’arbres fruitiers, une plaine de jeux, des bancs pour admirer le paysage bucolique, et « cinq ruches et un potager qui rend les cuisines autosuffisantes en miel et herbes aromatiques », nous confie Maxime Ramé, le directeur des Sorbiers, au détour d’une visite du domaine…

©VISITWallonia

UNE AUTRE CONCEPTION DU TOURISME

Racheté en janvier 2019 et rouvert après rénovation en août 2020 par le groupe Nouvelle Hôtellerie, réunissant plus ou moins 300 actionnaires, le domaine des Sorbiers répond à une nouvelle conception du tourisme.

Tourné vers les familles, certainement. Mais avec, également, la durabilité et l’éco-responsabilité au centre de son projet. Ils ont d’ailleurs obtenu l’écolabel européen.

Le restaurant de l’hôtel propose une cuisine de saison, locale, gourmande, avec d’originales associations et un soin particulier apporté au dressage, mais qui fait toujours la part belle aux produits de saison. En ce mois de mai, ce sont les asperges qui sont au menu !

Une chaufferie, qui fait certes un peu de bruit le matin au réveil, a été installée pour gagner en autonomie énergétique et réduire les émissions de CO2 de l’établissement.

ACTIVITÉS À GOGO POUR LES FAMILLES

« Nos actionnaires sont nos premiers clients et ce sont, pour la plupart, des familles. C’est notre coeur de cible, on fait tout pour lui plaire », explique le directeur.

On ne peut que constater que c’est bel et bien le cas, en plus d’une plaine de jeux à proximité de l’hôtel, un bac à jeux mis à disposition de tous, un terrain de pétanque, l’on trouve aussi, plus loin, un terrain multisports extérieur. Et derrière ce dernier, un hangar renfermant kayaks et paddles pour de réjouissantes sorties sur l’eau quand le temps est au beau fixe. Dans le bar de l’hôtel, des jeux de société et de cartes pour de chouettes soirées en famille ou entre amis…

Pendant les congés scolaires, l’hôtel organise quasi-quotidiennement des activités, pour la plupart gratuites, culturelles, sportives ou didactiques, à destination des enfants et des adultes. Au bar de l’hôtel, on croise un enfant d’une petite dizaine d’années qui s’enquiert, comme un grand, de l’activité du jour.

Dans le domaine, on peut aussi emprunter vélos et vélos électriques pour arpenter différemment la région. Mais nos pieds suffisent pour une promenade dans les bois d’à côté, d’autant plus qu’elle nous permet de rejoindre les rives de la Meuse… « Il y a un énorme potentiel touristique à Hastière », affirme Maxime Ramé. On confirme.

©Les Sorbiers