Seul, en famille ou entre amis, VISITWallonia vous invite à découvrir des séjours divers et multiples ; sportifs, insolites, culturels, durables, gourmands…

©VISITWallonia

À deux pas de l’établissement, les vététistes pourront arpenter les 176 km passant à travers forêts et plateaux de l’itinéraire VTT Stoneman Arduenna.

Si le Pip-Margraff séduira donc particulièrement les sportifs de par sa parfaite situation et ses installations bien-être, les amoureux de nature et de gastronomie ne seront pas en reste. La vallée de la Warche offre plusieurs possibilités de randonnées, et le restaurant de l’hôtel propose une cuisine raffinée faisant la part belle aux produits locaux et de saison.

©Pip-Margraf

COMME À LA MAISON

Profiter des avantages de la ville, sans avoir à subir son agitation perpétuelle, c’est possible. À Liège, Cité Ardente, Vinciane et Xavier vous accueillent dans leur maison située dans le quartier vert et calme du Laveu à proximité de la gare des Guillemins, dans leur unique chambre d’hôtes : W’allons nous dormir.

Celle-ci peut accueillir jusqu’à trois personnes, ou quatre s’il s’agit d’un enfant. Les propriétaires se feront une joie de vous partager tous leurs bons plans. En quelques minutes à pied seulement, après un bon petit-déjeuner pris dans leur charmant jardin si le temps est clément, vous serezdans le centre-ville.

Lors de votre citytrip à Liège, ne manquez pas de pousser les portes du bâtiment classé de la Grand Poste, qui abrite désormais les Brasseries de Liège.

Une visite guidée vous permettra de plonger dans l’histoire de cette jeune brasserie ultramoderne et de vivre une véritable expérience immersive, avec à la clé, une dégustation.

©W’allons nous dormir

UN GÎTE À LA FERME

À deux pas du Lion de Waterloo, dans un cadre verdoyant, au cœur d’une ferme en carré de caractère, La Maison du Passavant vient de voir le jour. Ce gîte conçu pour 15 personnes a été imaginé par Géraldine et Karel, des Gîtes du Passavant. Un plus petit gîte de quatre à six personnes, aménagé dans un esprit loft, L’Atelier, ouvrira, lui, ses portes en 2023-2024.

L’atout du lieu ? La ferme est toujours en activité.

Karel se fera un plaisir de vous la faire découvrir.

On y cultive des pommes de terre, et on y élève des bœufs limousins.

Dans la région, vous pourrez faire de jolies promenades dans les villages avoisinants, partir sur les traces de Napoléon et gravir les 226 marches qui vous mèneront au sommet de la Butte du Lion de Waterloo, ce « Monument aux Hollandais » qui offre un panorama exceptionnel sur le champ de la célèbre bataille. À Villers-la-Ville, ne manquez pas l’Abbaye et les nombreuses animations qui y sont organisées toute l’année.

©Passavant

L’ÉVASION… ÉCORESPONSABLE

Your Nature est un éco-resort niché dans un écrin de 280 hectares de nature, parsemé de plans d’eau, sur une zone forestière préservée, à Antoing, en Wallonie picarde. Il propose à ses visiteurs des hébergements insolites : des éco-lodges spacieux, pouvant accueillir de deux à huit personnes, directement inspirés dans leur conception de l’environnement, permettant une immersion au cœur d’une luxuriante nature. Sans aucun doute le lieu idéal pour les amateurs d’écotourisme !

Profitez de cette évasion pour visiter Tournai, la Cité aux Cinq Clochers, et l'une des plus anciennes villes de Belgique. Son beffroi et sa cathédrale témoignent de son histoire multimillénaire et sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous pourrez aussi y découvrir l’architecture Art nouveau, dont le musée des Beaux-Arts dessiné par Victor Horta, en constitue un bel exemple. Les plus sportifs apprécieront, eux, la balade vélo insolite de 86 km en Wallonie picarde.