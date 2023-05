Digitalisation et outils numériques : continuer à entreprendre avec rentabilité

Mais la Belgique n’a pas encore rejoint le peloton de tête de l’UE. Elle est à la traîne dans le classement de l’indice européen de l'économie et de la société numériques (DESI - Digital Economy and Society Index), qui évalue l’état d’avancement des États-membres dans ce domaine. Il s’agit donc pour nos entreprises de déployer au mieux les nouvelles technologies. Dans ce contexte, une tendance se dessine : les télécommunications (connexions voix-données) et l’informatique évoluent conjointement. C’est pourquoi des acteurs tels qu’Orange participent également à la numérisation des entreprises.

©2016 Rawpixel.com/Shutterstock

D’autres besoins, le même objectif

Les besoins des grandes entreprises sont bien sûr différents de ceux des petites entreprises en pleine croissance. Mais l’efficacité et la rentabilité restent une priorité commune. La pandémie du coronavirus - et l’obligation nouvelle de télétravailler - a contraint toutes les entreprises à se réinventer. Elles ont eu l’opportunité de découvrir les avantages du travail à distance, mais aussi les défis qu’il engendre. Car toute personne qui travaille depuis son domicile doit pouvoir se connecter de manière efficace et en toute sécurité au réseau de l’entreprise.

Dans un projet de numérisation, il convient également de différencier les start-ups des autres entreprises. Une start-up part d’une page blanche. C’est pourquoi elle peut assez facilement sélectionner de nouveaux outils et processus numériques, puisqu’il n’y a pas de système préexistant mis en place. Une petite ou moyenne entreprise composée de plusieurs départements et disposant de systèmes IT complexes aura quant à elle plus de difficultés à se numériser, puisqu’elle doit tenir compte de l’IT existante dans sa transition.

©2022 Josep Suria/Shutterstock.

La sécurité pour tous

La cybersécurité est un autre point d’attention essentiel dans un processus de numérisation. Il arrive que les très petites entreprises (TPE) accordent moins d’attention à la cybersécurité, car elles pensent ne pas être une cible intéressante pour les hackers. Mais elles ont tort de le croire...

Les cyberattaques visent des entreprises de toute taille et si une petite entreprise n’investit pas suffisamment dans sa sécurité virtuelle, elle s’expose à de lourdes conséquences pour son fonctionnement, avec un risque de blocage des activités, mais aussi pour sa réputation, puisque le service sera interrompu. Il est donc essentiel de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des systèmes numériques, et ce quelle que soit la taille de l’entreprise.

Travailler en étroite collaboration

« Pour assurer le succès d’un projet de numérisation, il doit s’installer une collaboration étroite entre les commerciaux et les experts TIC », explique Lieven Vaes, B2B Marketing Director chez Orange. « Il convient donc d’évaluer d’abord, par rapport à son activité, ce que le client souhaite précisément sur le plan de la numérisation et des télécommunications. En fonction des besoins, nous pouvons alors assurer une approche intégrée et optimale. Sur la base de nos échanges, nous proposons à l’entreprise la connectivité qui lui convient le mieux. Le cas échéant, des dispositifs de sauvegarde sont prévus, afin que l’entreprise reste accessible en toutes circonstances, sans interruption de l’activité. Des outils, appareils et systèmes de sécurité nécessaires axés sur le travail collaboratif et le télétravail sont également proposés ».

Oser prendre du recul

Il est une certitude : les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas rater le coche de la numérisation. En investissant dans des outils et des solutions numériques, elles peuvent améliorer leur efficacité et conserver une position forte sur leur segment de marché. « Il est essentiel de prendre le temps du recul par rapport à votre routine quotidienne afin de réfléchir de manière optimale à l’avenir de votre entreprise. C’est ainsi que vous ferez les bons choix pour la faire évoluer dans une perspective de croissance », souligne Lieven Vaes.

