FT CHASSIS participe à l’émission “Les Nouveaux Bâtisseurs”

Aussi dans la perspective de neutralité carbone du bâti wallon d’ici 2050, la rénovation du logement en Wallonie va tripler le taux annuel de rénovation des logements sur le territoire wallon. Le bâtiment est donc plus que jamais un métier d’avenir.

Six épisodes en prime time

Dans le cadre des actions mises en place par RENO +, la campagne “Les Nouveaux Bâtisseurs” se déclinera au travers d’une série de six épisodes d’une émission télévisée mettant en lumière des acteurs engagés dans la construction et la rénovation énergétique des bâtiments.

Les épisodes sont à découvrir en prime time avant le JT de 19h30 sur la Une de la RTBF, tous les samedis durant 6 semaines, du 3 juin au 8 juillet 2023.

Chacun de ceux-ci présente les portraits de personnes qui ont fait le choix de rejoindre sur chantier des professionnels qui, comme au temps du compagnonnage, enseignent et transmettent un véritable savoir-faire.

FT Châssis, pour la fabrication et la pose de châssis

Cette série immersive invite à explorer les coulisses de métiers aussi fascinants qu’indispensables. Dans le domaine de la menuiserie, c’est FT Chassis, fabricant et poseur de portes et châssis devenu incontournable en Wallonie, qui a été contacté pour convaincre les jeunes recrues de rejoindre ce métier passionnant.

Il faut dire que FT Châssis, dont la spécialité est la fabrication et la pose de châssis PVC, se distingue par un professionnalisme primé par de nombreux labels attestant de la qualité de son travail. Pour transmettre cette précieuse expertise, l’entreprise accueille des stagiaires, tels que Tristan qui apprend les plus fins rouages du métier sous le regard bienveillant de son mentor David.

Pari sur l’avenir professionnel et environnemental

Au-delà du pari sur l’avenir que représente le métier de la menuiserie sur mesure, une entreprise telle que FT Châssis contribue également à répondre aux normes environnementales de demain. En effet, l’entreprise produit et pose des châssis en PVC modernes et ultras isolants avec vitrage haut rendement qui contribuent à réduire de manière optimale les déperditions énergétiques et conviennent impeccablement aux constructions basse et zéro énergie actuelles. De quoi répondre de manière efficace aux impératifs de neutralité carbone que s’est fixé la Wallonie.

Vous pourrez découvrir le savoir-faire de FT Châssis lors du prochain épisode de l’émission “Les Nouveaux Bâtisseurs”, ce samedi 10 juin 2023 à 18h50 sur la Une ou en replay sur Auvio.

N’hésitez pas non plus à rencontrer leur équipe, en composant un des numéros suivants : 071/54.30.39, 0474/02.63.77, 0800/99.495 ou en envoyant un email à info@ftchassis.be

FT Chassis Zoning Vilette Renaissance Rue Chapelle Beaussart, 80 6030 Marchienne-au-Pont.

www.ftchassis.be