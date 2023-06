Elle a un tempérament bien trempé – typiquement méditerranéen. Une histoire métissée qui lui ressemble – à la croisée de toutes les cultures. Des lieux d’expression – trattoria, masseria, osteria. Une authenticité unique – qui se transmet de génération en génération, dans le secret du terroir et des familles.

Elle est aussi et surtout une invitation au voyage à elle toute seule. Pour l’aventure gastronomique, on fait confiance aux Travel Designers de chez Continents Insolites. La promesse d’une expérience personnalisée, sur mesure, à la découverte de la richesse des recettes régionales italiennes. Un périple non exhaustif, forcément subjectif – mais toujours très gustatif. On vous met l’eau à la bouche ?

Dolci del Sole à Naples

Simple, maison, délicieuse. La pâtisserie italienne est une affaire de tradition et de recettes de famille. Dans la région de Naples, depuis des générations, on savoure le baba, la torta caprese, la pastiera.

Mais l’emblème sucré de la ville est sans conteste la sfogliatella, qui signifie “petite feuille”. Un cône en forme de coquillage à base de pâte feuilletée ou brisée, parfumé, à base de saindoux, de semoule et de ricotta. Un délice incontournable. Si vous aimez le doré et le croustillant, tournez-vous vers les sfogliatelle ricce. Si vous préférez le moelleux et le très sucré, optez pour les sfogliatelle frolle. À déguster dans un café local, avec un bon espresso.

Pesce del giorno sur la côte amalfitaine

Autre trésor de la cuisine méditerranéenne, les poissons de la Costiera – pezzognes, dorades, bars, rougets. On les pêche en mouillant dans la baie sorrentine, vers Capri. On les accommode avec les légumes et des herbes du jardin. Rôtis au four, parfumés de persil plat et de menthe fraîche. En canederli dans un bouillon de citronnelle. Frits avec une crème à l’oignon et une polenta aux câpres.

En fin de repas, on finit sur une note acidulée pour aider à la digestion et à la détente. Un limoncello, bien sûr, servi glacé. Son appellation se mérite : les citrons doivent provenir de la péninsule et de la baie de Sorrente ou de la côte amalfitaine – c’est leur écorce riche en huiles essentielles qui fait toute la différence.

Antipasti e vino dans les Pouilles

Cap au Sud, sur les pentes fertiles du mont Vulture. Les Pouilles sont réputées pour leur cuisine à la fois simple et généreuse, très verte et légumière. Pour la pasta, on oublie la tomate pour les fleurs de brocoli et les feuilles de navets. Les fameuses orecchiette cime di rapa, qu’on fait revenir avec de l’huile, de l’ail, du piment, des anchois, du pecorino. Des ingrédients de caractère, typiques de l’umami italien.

Entouré de vignobles, on retrouve dans le verre une concentration d’excellence. Les vins rouges des Pouilles sont puissants, complexes, fruités. Les blancs, dorés, secs, très frais, plein de soleil. Parfait pour un antipasti e vino, en dégustant des tarallucci – des petits anneaux de pâte à pain croustillants, ou des friselle – des petits pains-galettes devenus tellement cultes qu’on leur consacre une fête de village, la sagra della fresella. Dans la chaleur de l’après-midi, on se rafraîchit avec un café leccese, glacé au lait d’amande.

Alla trapanese en Sicile

Celle qu’on appelle l’Isola est la plus grande île de la Méditerranée. Elle est aussi la plus authentique. Tout y est : le vent tiède, la nonchalance, le terroir millénaire, les parfums de fleurs d’oranger et de jasmin, les gourmandises sur le pouce – les arancini, schiacciate, sfincione et autres panelle.

Dans les trattorie de Trapani, le pesto sous toutes ses formes est à l’honneur, servis avec des pâtes fraîches, le plus souvent des busiate. On choisit de préférence la recette locale, alla trapanese, à base de tomates, de basilic, d’amandes ou de pistaches – les deux oléagineux typiques de la côte Ouest. Pour l’assaisonnement, on se fournit en direct des marais salants – avec un sel intégral, d’une blancheur incroyable, très iodé, qu’on cultive à l’ancienne. De quoi sublimer la mythique caponata sicilienne ou le couscous de poisson, que l’on doit à l’influence arabe.

