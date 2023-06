Travail hybride et entreprises flexibles : une technologie sur mesure est la clé

Les solutions Cloud sont de plus en plus utilisées dans les entreprises. Elles proposent une mise en réseau de serveurs distants, accessibles via une connexion sécurisée. En résumé, dans le cloud, les programmes et fichiers informatiques ne sont pas enregistrés localement, mais sur un serveur, permettant à chacun d’avoir accès aux logiciels et aux données nécessaires, quel que soit l’endroit où il travaille. L’utilisation du cloud présente également l’avantage que les programmes sont toujours à jour et mieux protégés contre les hackers.

Des outils personnalisés

Il est une évidence : Il ne suffit pas d’offrir à ses équipes un ordinateur portable et une connexion Internet. Les petites et moyennes entreprises ont besoin d’aide pour mettre correctement en place le travail hybride car la transition est plus compliquée qu’il n’y paraît et chaque secteur d’activité rencontre des besoins spécifiques. C’est pourquoi des outils personnalisés et adaptés à l’entreprise sont requis.

Les outils collaboratifs tels que Microsoft Teams, Slack, Trello et Asana permettent aux travailleurs de collaborer à distance sur des projets, de partager des documents, de gérer des tâches ou encore, tout simplement de se parler. Des outils comme Miro et Microsoft Whiteboard proposent aussi une forme de tableau blanc virtuel, afin de partager des idées et de faire du brainstorming. Enfin, des services tels que Dropbox, Google Drive et Microsoft OneDrive facilitent le stockage et le partage des fichiers en toute sécurité dans le cloud.

Bien évidemment, pour éviter les investissements inutiles, toutes les nouvelles fonctionnalités requises pour un travail hybride optimal doivent prioritairement être intégrées dans les systèmes existants. Néanmoins, de nouveaux outils collaboratifs peuvent également être ajoutés, comme un chat ou un centre d’appels à qui les employés peuvent poser toutes les questions éventuelles. Il est parfois également nécessaire d’investir dans du nouveau matériel, comme des casques ou des téléphones IP.

Du sur mesure pour tous

Les petites et moyennes entreprises pensent souvent que les solutions sur mesure sont réservées aux grandes entreprises. “Ce n’est pas vrai”, affirme Diederik Beckers de BKM-Orange, l’intégrateur TIC d’Orange Belgique. “Des solutions sur mesure sont envisageables pour toutes les entreprises et quelle que soit leur taille”.

Dans ce type d’approche personnalisée, un expert évalue d’abord tous les systèmes informatiques existants de l’entreprise. Il réalise, ensuite, un inventaire de tout ce qui doit être mis en place pour permettre le travail hybride. Ainsi par exemple, il se peut que la connexion Internet de l’entreprise doive avoir besoin d’être renforcée pour que les appels vidéo via Teams ou Zoom se déroulent sans problème.

L’être humain au cœur des préoccupations

Diederik Beckers souligne également que “le travail hybride n’est pas seulement une question de technologie. L’humain a toute sa place dans l’évolution vers l’hybride. Il ne suffit pas d’introduire de nouveaux outils, il faut aussi comprendre comment les gens travaillent et interagissent entre eux”.

Il est aussi primordial de respecter l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, car le travail à distance peut facilement brouiller la frontière entre les deux. Les collaborateurs doivent ainsi apprendre à gérer efficacement leur temps et à établir des limites claires entre le travail et les loisirs.

Le succès du travail hybride dépend donc d’une bonne coopération entre toutes les parties concernées. Les employeurs doivent investir dans les outils et l’infrastructure nécessaires à ce nouvel équilibre et fournir les formations requises. Les salariés doivent être ouverts au changement, acquérir de nouvelles compétences et communiquer activement avec leurs collègues et leurs supérieurs. “C’est ainsi que tout le monde sera gagnant”, affirme Diederik Beckers.

